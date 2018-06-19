У колумбийского «Майкла Джексона» украли в Москве золота-бриллиантов на 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-19T20:25:25+03:00

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Все, что нажито непосильным трудом: часы с бриллиантами - три штуки, цепочки с черными драгоценными камнями три штуки, золотые браслеты - пять штук, кольца, сережки, ожерелья… В Москве обокрали Малуму - поп-звезду из Колумбии. Опись драгоценного имущества включает 39 пунктов, а общий ущерб тянет более, чем на 20 миллионов рублей. То, что обчистили не рядового болельщика, было понятно сразу, но вряд ли кто-то мог предположить такой масштаб…

- Малума, ты не шутишь?! - закричал в трубку собкор «КП» в Венесуэле, услышав имя ограбленного артиста. - Да это самый популярный певец во всей Америке! Мега-стар, как в России Алла Пугачева, да что там — колумбийский Майкл Джексон!

Настоящее имя артиста - Хуан Луис Лондоньо Ариас, и в свои 24 года он успел записать хиты с Рики Мартином и Шакирой, совершить мировое турне, стать судьей в колумбийской версии телешоу «Голос.Дети» и даже засветиться на камеру папарацци с бывшей подружкой Криштиану Роналду… Его хиты El Perdedor («Проигравший») и Felices («Счастливый») на Ютубе собрали более миллиарда просмотров каждый, а количество подписчиков звезды в Инстаграме давно перевалило за 30 миллионов. Для сравнения — на российского лидера инстаграма Ольгу Бузову, которая обошла даже Мадонну, подписаны 13 миллионов поклонников.

Как выяснилось, обокрали звезду в номере пятизвездочной гостиницы в центре Москвы - пресс-служба отеля это подтвердила. Певец вышел из номера буквально на полчаса — этого времени злоумышленникам хватило, чтобы собрать многочисленные мешочки и шкатулки. Почему они не были в сейфе, вопрос открытый, возможно, банально не поместились. Все произошло еще 14 июня, в день открытия чемпионата мира. Кстати, это не совпадение — поп-звезда приехал в Россию не только поболеть за сборную Колумбии, но и выступить на церемонии открытия в дуэте с американским певцом Джейсоном Деруло. Скорее всего, дорогие часы и цепочки колумбиец планировал «выгулять» на сцене — в своих клипах Малума, практически как колумбийский наркобарон, предстает весь увешанный золотом. Но выступление так и не состоялось - видимо, из-за кражи и протокольных проволочек артист опоздал на шоу.

– Ребята должны были исполнить песню «Colors» от одного из партнеров мундиаля, но, к сожалению, это не случилось, - рассказала «КП» разочарованная фанатка колумбийского мачо. - Есть версия: якобы Деруло не смог приехать в Москву, о том что рейс задержали, писала британская пресса. Но, как мы узнали, все это чепуха — американец прибыл в столицу вовремя и в этот вечер пел в одном из баров. Вобщем, мы все остались в недоумении. При этом на стадионе Малума все-таки появился и тут же запилил фотку в Инстаграм.

Судя по соцсетям, на настроение певца происшествие никак не повлияло — колумбиец продолжает выкладывать счастливые фото в признаниями России в любви. Вот он летит на частном самолете в Саранск болеть за сборную, вот селфится на Красной площади, вот катается по Москва-реке… Известно, что в колумбийское посольство в столице пострадавший не обращался.

- Звонки поступают — кому-то с регистрацией надо помочь, кто-то потерял документы… Но у Малымы другой уровень, - заверили нас в ведомстве.

Тем временем, в московской полиции от официальных заявлений пока воздерживаются.