2018-06-26T15:01:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Из-за матча ЧМ около стадиона «Спартак» нельзя будет проехать на машине

Зато метро ночью будет работать дольше
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Завтра, из-за матча Сербия - Бразилия на стадионе «Спартак» в этом районе нельзя будет кататься на машинеЗавтра, из-за матча Сербия - Бразилия на стадионе «Спартак» в этом районе нельзя будет кататься на машинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 27 июня, то есть завтра, из-за матча Сербия - Бразилия (начало в 21.00) на стадионе «Спартак» в этом районе нельзя будет кататься на машине. Но местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

Запрещено движение автомобилей без пропуска по таким участкам:

- Волоколамский проезд;

- проезд Стратонавтов;

- разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом;

- Сходненский тупик.

При этом стоянка и остановка машин запрещена на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и на Летной улице. В этот же день маршруты общественного транспорта не будут останавливаться на таких остановках:

- «Станция метро «Тушинская» на южном дублере Волоколамского шоссе;

- «Клуб им. Чкалова» на южном и северном дублерах Волоколамского шоссе.

Что касается метро, то в часы прибытия болельщиков только на выход пассажиров будет работать северный вестибюль станции «Спартак» (на Проектируемый проезд и Волоколамское шоссе). Во время отъезда болельщиков вестибюль будет работать только для входа пассажиров.

Дополнительно при необходимости на такой же режим работы могут перевести и южный вестибюль станции «Тушинская» (к Волоколамскому шоссе). Точное время изменения работы вестибюлей будет зависеть от потока болельщиков.

Обратите внимание! С 27 на 28 июня все станции метро и МЦК будут работать до 3 часов ночи.

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