Из-за матча ЧМ около стадиона «Спартак» нельзя будет проехать на машине
В среду, 27 июня, то есть завтра, из-за матча Сербия - Бразилия (начало в 21.00) на стадионе «Спартак» в этом районе нельзя будет кататься на машине. Но местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.
Запрещено движение автомобилей без пропуска по таким участкам:
- Волоколамский проезд;
- проезд Стратонавтов;
- разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом;
- Сходненский тупик.
При этом стоянка и остановка машин запрещена на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и на Летной улице. В этот же день маршруты общественного транспорта не будут останавливаться на таких остановках:
- «Станция метро «Тушинская» на южном дублере Волоколамского шоссе;
- «Клуб им. Чкалова» на южном и северном дублерах Волоколамского шоссе.
Что касается метро, то в часы прибытия болельщиков только на выход пассажиров будет работать северный вестибюль станции «Спартак» (на Проектируемый проезд и Волоколамское шоссе). Во время отъезда болельщиков вестибюль будет работать только для входа пассажиров.
Дополнительно при необходимости на такой же режим работы могут перевести и южный вестибюль станции «Тушинская» (к Волоколамскому шоссе). Точное время изменения работы вестибюлей будет зависеть от потока болельщиков.
Обратите внимание! С 27 на 28 июня все станции метро и МЦК будут работать до 3 часов ночи.