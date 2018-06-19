Волонтерам избирательного штаба Собянина выбрали дизайн формы

СЕГОДНЯ 12:00 2018-06-19T12:08:51+03:00

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Голосование за дизайн формы проводилось среди волонтеров онлайн, сообщает новостное агетнство РИА Новости. Модельеры представили девять вариантов футболок различных цветов и принтов: изображение знака «Дорожные работы» с подписью «Мэр здорового человека», двух заглавных букв «ММ» в правой верхней части футболки, а также символичное изображение Сталинской высотки с подписью Moscow. Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

- Итак, побеждает футболка №5 (футболка бренда Katya Dobryakova), - объявила ведущая презентации – российская телеведущая, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева. - Но я хочу сказать, что абсолютно каждая футболка - действительно классная, модная, молодежная. И я бы ходила сама лично в таких футболках, мне кажется, всегда.

Помимо команды Кати Добряковой свои концепции формы для волонтеров избирательного штаба презентовали дизайнеры из Aizel и Даниил Петраков, Alexander Terekhov и другие.

Комментируя показ, ведущая отметила, что подобные конкурсы сокращают дистанцию между политикой и гражданами.

- Я очень люблю Москву. Видно невооруженным глазом, как наш город преобразился и насколько все, кто приезжают из других стран, влюбляются в него и хотят вернуться, не говоря уже о самих москвичах, - отметила Виктория Лопырева. - Отличная инициатива. Я женщина, которая любит моду. Для меня эта тема интересна, я всегда поддерживаю российских дизайнеров.

Новые футболки волонтеры могут примерить уже в ближайшие дни.

Избирательный штаб Собянина открылся 15 июня. Около 3,5 тыс. человек изъявили желание в нем работать. 8 июня градоначальник подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Среди подавших документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства Герман Стерлигов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и журналист Антон Красовский.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого «муниципального фильтра». Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.