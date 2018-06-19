На соцкарте москвичи нарисовали Кремль и сталинские высотки

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-19T14:04:48+03:00

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В июле жителям столицы начнут выдавать социальную карту москвича (СКМ) с новым дизайном и названием. Напомним, сейчас карточка положена тем, кто получает разные льготы и выплаты - пенсии, детские пособия, бесплатный проезд в общественном транспорте и т. д. Таких москвичей более 5 миллионов - пенсионеры, студенты, школьники, молодые родители, многодетные семьи, инвалиды. На лицевой стороне карты на зеленом фоне напечатаны ее название и основные данные.

На новой карте во время голосования москвичи «нарисовали» романтическую картинку с видами центра современной Москвы в свете фонарей - набережные, Москва-река, храм Христа Спасителя, сталинские высотки (см. фото). Свое мнение о дизайне желающие могли сообщить в мобильном приложении и на сайте «Активный гражданин» (ag.mos.ru), а также через электронную почту и в социальных сетях.

Название у социальной карты москвича тоже поменялось.

- Мы хотим сделать социальную карту более узнаваемой, - сообщил глава Московского социального регистра Кирилл Кузнецов (это предприятие курирует проект и подчиняется Департаменту информационных технологий Москвы. - Прим. авт.). - Теперь соцкарты для разных пользователей - пенсионеров, студентов, учащихся и молодых мам - будут одинаковыми с названием «Карта москвича». Их внедрение будет постепенным и может занять до нескольких лет.

Старыми соцкартами зеленого цвета можно будет по-прежнему пользоваться, пока не истечет срок их действия.

На новой карте во время голосования москвичи «нарисовали» романтическую картинку с видами центра современной Москвы в свете фонарей. Фото: mos.ru

НА ЗАМЕТКУ

Какая от нее польза

С помощью соцкарты москвич может:

- получать перечисленные на нее пенсию, стипендию, субсидии, пособия или собственные деньги;

- расплачиваться за товары и услуги, а также гасить квартплату (если на карте открыт банковский счет);

- пользоваться скидками в более чем 3000 столичных магазинах, аптеках и других столичных торгово-сервисных фирмах, а также в музеях;

- ездить в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в электричках;

- записаться в поликлинике на прием к врачу через специальный инфомат;

- бесплатно получать детские товары на сумму 2000 рублей (только малоимущим семьям с детьми);

- для льготников - посетить со скидкой зоопарк, павильон «Космос» на ВДНХ, медиакомплексы «Полет» и «Машина времени», а также подземный музей в парке «Зарядье».

КАК ПОЛУЧИТЬ

Соцкарту можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» (МФЦ). Для этого нужно прийти туда с паспортом или свидетельством о рождении. С собой можно захватить также документы, подтверждающие право на социальную помощь;

- медицинский полис;

- страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

В МФЦ сотрудники помогут заполнить анкету-заявку на оформление соцкарты. Во время приема бесплатно сделают вашу фотографию для карты. В среднем соцкарту делают три недели. Школьники и студенты могут также отправить заявку на социальную карту через портал госуслуг.