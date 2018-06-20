2018-06-19T17:55:15+03:00
Общество

На МЦК в дни ЧМ-2018 начали дежурить патрули с собаками

За болельщиками присматривают овчарки и лабрадоры
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Полицейским помогают более 10 собак разных пород.Полицейским помогают более 10 собак разных пород.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На шести станциях Московского центрального кольца на охрану футбольных фанатов вышли патрули кинологов с собаками. До 15 июля, то есть до конца чемпионата, они будут круглосуточно дежурить на станциях МЦК Лужники, Деловой Центр, Зорге, Стрешнево, Кутузовская и Площадь Гагарина.

Полицейским помогают более 10 собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки. В прошлом году эти же четвероногие охранники следили за порядком в столичном транспорте в дни Кубка конфедераций.

- Все собаки прошли серьезную подготовку, имеют специальную кинологическую книжку и аттестаты, - сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. - Собаки отличаются выносливостью, острым нюхом и зрением, а также обучены находить запрещенные законом и опасные вещества. При этом они дружелюбны к окружающим и уверенно чувствуют себя в толпе. Кинологи с собаками работают вместе с транспортной полицией, МЧС, с персоналом МЦК.

Напомним, собаки помогают и спасателям МЧС на городских пляжах. Третий год подряд за отдыхающими присматривают ньюфаундленды, лабрадоры-ретриверы, леонбергеры и золотистые ретриверы. Собаки одеты в оранжевые спасательные жилеты со специальной ручкой. За нее может ухватиться утопающий. Четвероногий спасатель обучен вытаскивать людей из воды на берег.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Собянин: «Выбросы на Люберецких очистных сооружениях снизились на 95 - 97 процентов»
На Красной площади откроется парк футбола ЧМ-2018
На Щелковском шоссе завершается комплексное благоустройство
На Кремлевской набережной отреставрируют старинную усадьбу
В подмосковном ДТП погибли четыре человека
На шести станциях МЦК появятся кинологи
В московских парках появятся еще 11 км велодорожек
"Жёлтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и ЦФО
Гендиректора компании, не платившего 3,8 млн руб зарплаты, осудят в Подмосковье
В Москве одновременно откроют семь новых станций метро
Через улицу Наметкина построят новый подземный пешеходный переход
В Новослободском парке откроются фитнес-станция и музыкальный сад
В Москве ожидается похолодание в конце недели
В парке «Сокольники» введут скидки для фанатов ЧМ-2018
На Павелецкой набережной в Москве загорелся бизнес-центр
В Москве рост ипотеки в годовом выражении составил 81%
В Москве более чем вдвое сократилось количество брошенных автомобилей
Температура воздуха в Москве прогреется до 26 градусов
Из расселяемых пятиэтажек на северо-востоке на переезд согласились уже более половины жильцов
В четверг 14 июня в Москве открылась IKEA нового формата
Лидер "Коррозии металла" выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы
В Мосводоканале появилась водолазная служба
Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами пациентов
Станцию метро «Проспект мира» закроют 15 июня из-за Ураза-байрам
Столичным врачам начали выдавать планшеты
Собянин передал ГИББД Москвы 30 электромо­тоциклов