На МЦК в дни ЧМ-2018 начали дежурить патрули с собаками

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-19T17:55:15+03:00

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На шести станциях Московского центрального кольца на охрану футбольных фанатов вышли патрули кинологов с собаками. До 15 июля, то есть до конца чемпионата, они будут круглосуточно дежурить на станциях МЦК Лужники, Деловой Центр, Зорге, Стрешнево, Кутузовская и Площадь Гагарина.

Полицейским помогают более 10 собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки. В прошлом году эти же четвероногие охранники следили за порядком в столичном транспорте в дни Кубка конфедераций.

- Все собаки прошли серьезную подготовку, имеют специальную кинологическую книжку и аттестаты, - сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. - Собаки отличаются выносливостью, острым нюхом и зрением, а также обучены находить запрещенные законом и опасные вещества. При этом они дружелюбны к окружающим и уверенно чувствуют себя в толпе. Кинологи с собаками работают вместе с транспортной полицией, МЧС, с персоналом МЦК.

Напомним, собаки помогают и спасателям МЧС на городских пляжах. Третий год подряд за отдыхающими присматривают ньюфаундленды, лабрадоры-ретриверы, леонбергеры и золотистые ретриверы. Собаки одеты в оранжевые спасательные жилеты со специальной ручкой. За нее может ухватиться утопающий. Четвероногий спасатель обучен вытаскивать людей из воды на берег.