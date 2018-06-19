Яшина и Гудкова ждут для встречи с мундепами в АМОМ

СЕГОДНЯ 18:25 2018-06-19T18:27:03+03:00

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В Москве продолжается подготовка к выборам мэра. Напомним, голосование пройдет в столице 9 сентября 2018 года. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, - глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Свою кандидатуру выдвинул также действующий мэр Сергей Собянин, который хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для прохождения "муниципального фильтра" кандидатам необходимо заручится поддержкой не менее 6 % депутатов муниципальных образований Москвы, то есть 110 – в численном выражении. Ранее Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею главы комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

Кандидатов в мэры Москвы Дмитрия Гудкова и Илью Яшина пригласили на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальных образований Москвы (АМОМ).

- Завтра на нашей площадке организуем встречу кандидатов в мэры с муниципальными депутатами, - сообщил глава Ассоциации мундепов столицы Владимир Дудочкин. - На встречу приглашены все 18 кандидатов, подавших документы в Мосгоризбирком. Лично позвонил отдельным кандидатам, говорил с Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным.

По его словам, большинство в муниципальных образованиях составляют депутаты от "Единой России".

- Мы обратились к Московскому городскому отделению партии, чтобы вы поддержали инициативу, и рекомендовали депутатам от "Единой России" принять участие в этом собрании, - сказал депутатам ЕР Владимир Дудочкин.

Причем глава Ассоциации мундепов столицы подчеркнул, что на собрание приглашаются все кандидаты в мэры независимо от партийной принадлежности. «Они могут рассказать свои программы и убедить депутатов, что именно они заслуживают быть кандидатами в мэры. Мы, в свою очередь, обеспечим, чтобы это походило оперативно, если кто-то из депутатов захочет отдать свой голос для прохождения муниципального фильтра. Чтобы все технические формальности по волеизъявлению были соблюдены», - сказал Владимир Дудочкин.

Совет муниципальных образований выделит свою площадку для всех кандидатов, подавших документы в Мосгоризбирком на выдвижение. На этой площадке они смогут представить свои программы и обсудить с муниципальными депутатами ключевые вопросы, касающиеся городской жизни.

- Завтра пройдёт встреча Совета муниципальных образований Москвы с кандидатами в мэры. В отличие от некоторых коллег я считаю именно эту встречу важнейшей во всей кампании. От неё зависит допустят меня на Выборы или нет. Я благодарен Совету за приглашение! И до встречи завтра на Страстном!, - сказал Антон Красовский.

Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18.00 3 июля. А сам список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позже 13 июля.