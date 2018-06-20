2018-06-20T02:57:38+03:00
Общество

Площадки для домов по программе реновации появятся еще в восьми округах

Свободные участки предлагают сами жители
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Площадки для домов по программе реновации появятся еще в восьми округахПлощадки для домов по программе реновации появятся еще в восьми округахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Реновация в Москве набирает обороты. Первые жильцы сносимых пятиэтажек уже заселяются в новые квартиры в трех округах - Восточном, Западном и Северо-Восточном. Им выдают ключи от квартир в тех домах, которые построили ранее по другой городской программе - «Жилище». А для многоэтажек уже под новую программу реновации подобраны 242 стартовые площадки. Список мэрия постоянно дополняет свежими адресами.

- Новые участки под стартовые дома могут появиться в скором времени в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Сейчас жители предложили еще 14 участков. Мы внимательно относимся к предложениям горожан. Они сообщают нам о местах, где можно разместить стартовые дома. Мы проверяем эти площадки на наличие инженерных коммуникаций, объектов культурного наследия, санитарно-защитных зон предприятий и природоохранных зон.

- Приехал с хозяевами в новый дом. Будут меня в квартиру запускать! А соседских кошек я распугал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Приехал с хозяевами в новый дом. Будут меня в квартиру запускать! А соседских кошек я распугал.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам, участки для строительства домов по программе реновации находятся в районах Левобережный, Аэропорт, Лосиноостровский, Перово, Сокольники, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Царицыно, Южное Тушино, Фили-Давыдково, а также в одном из районов Троицкого округа.

Напомним, до конца этого года в Москве планируют заселить жителей сносимых пятиэтажек в 32 построенных ранее дома в 6 округах. Это всего 6 871 квартира. Из них большинство уже сданы и практически отремонтированы по стандартам реновации.

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