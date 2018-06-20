Выпускной в парке Горького 2018: кто выступает, когда пройдет, кого пустят, что увидим

СЕГОДНЯ 12:12 2018-06-20T12:21:37+03:00

В ночь с 23 на 24 июня в парке Горького пройдет выпускной бал 2018. Программа мероприятий называется «Новый уровень»

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Выпускные-2018 в Москве пройдут во многих парках, школах и увеселительных заведениях столицы. Городской выпускной бал по традиции состоится в парке Горького. Гуляния начнутся в 20.00 в субботу, 23 июня, и завершатся в 6 утра в воскресенье, 24 июня. На это время парк закроют для остальных посетителей.

КОГО ПУСТЯТ НА ВЫПУСКНОЙ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

На праздник попадут только те, кто заранее зарегистрировался и получил индивидуальный браслет с кодом. В этом году желающих потусить в парке набралось более 19 тысяч выпускников из 312 школ (в 2017 г. - 18 428 выпускников из 352 школ. - Прим. авт.). Всего в 2018 году из московских школ выпускаются более 53 тысяч учеников 11 классов (в 2017 г. - 54 606 человек).

ЧТО УВИДЯТ ВЫПУСКНИКИ

Тема выпускного в этом году - «Новый Уровень». Тем, кто заканчивает школу, нередко говорят: «Все, игры закончились. Теперь начинается взрослая жизнь!».

- Попав на «Московский выпускной 2018», столичные школьники поймут, что это не конец игры, а просто переход на «новый уровень», - рассказал о концепции праздника сегодня, 19 июня, на заседании президиума правительства Москвы руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

Во время бала выпускников в 2017 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Центральный вход в парк оформят красивыми панно. Сам парк разделят на 8 тематических зон:

- Зона встречи выпускников. Вход откроют в 20.00. Молодежь пройдет по красной ковровой дорожке. Желающие сделают фото на память на фоне арт-конструкции в форме объемной буквенной инсталляции «#ВЫПУСК2018» (такой тэг для фото в соцсетях придумали в этом году. - Прим. авт.).

В этой же зоне поставят схему парка с навигацией и информацией о празднике. Всю информацию можно будет получить с помощью специального мобильного приложения.

Далее разместят еще 7 интерактивных зон:

- "Интеллект" – научное шоу, футбольная викторина "Команда", головоломки;

- "Харизма" – "Сто вопросов к взрослому", телесуфлер и мастер-класс по ораторскому искусству, квартирник "Guitar Hero";

- "Ловкость" – "Angry Birds", "Игры во дворе", "Потому что мы пилоты";

- "Восприятие" – игра " Узнай Москву", мастер-класс и шоу барабанщиков, командные испытания;

- "Выносливость" – интерактив в стиле граффити "Нарисуй Москву", "Велооркестр", игра "Вынеси сор из избы";

- "Сила" – мультимедиа-объект "Спортивные кричалки", сдача ГТО, футбол;

- "Опыт" – дженга, командная игра "Корн-холл", керлинг.

На Главной и Танцевальной сценах покажут концерты с участием 40 артистов, диджеев и творческих коллективов. Селфи на память можно будет сделать в 35 интерактивных точках, фотозонах или на фоне арт-конструкций.

В 20.00 откроется Главная сцена праздника. На ней, начиная с 22.00, выступят артисты, выбранные в системе "Активный гражданин" самими выпускниками. Среди них - Мот, Ида Галич, Клава Кока, Миша Марвин, Feduk, T-Killah. Прямую трансляцию концерта будет вести телеканал "Музыка Первого".

А на Фонтанной площади в 20.00 откроется Танцевальная сцена. На ней, начиная с 22.00, в программе "Дай Пять" телеканала RU.TV выступят DJ Groove, Александр Панайотов, IOWA, Burito, Винтаж.

В полночь на обеих сценах покажут видеопоздравление мэра Москвы Сергея Собянина. После этого грянет праздничный фейерверк. Затем на Главной сцене продолжится концерт, а на Танцевальной сцене - дискотека.

На празднике будут работать 5 крупных точек питания и 37 торговых киосков, а также 200 мобильных туалетных кабин.

КАК БУДУТ ОХРАНЯТЬ

В ночь с 23 на 24 июня парк Горького будет открыт только для выпускников. Проход только по индивидуальному браслету с кодом.

Выпускники будут приезжать в парк Горького и уезжать организованно, по индивидуальному графику для каждой группы выпускников. От каждого класса, кроме классных руководителей, на праздник придут не меньше двух взрослых сопровождающих.

Для выпускников аккредитованы 544 автобуса лицензированных перевозчиков. Въезд на парковку парка - по специальным пропускам.

За порядком на выпускном балу в парке Горького в Москве будут следить:

- 220 сотрудников полиции;

- 500 сотрудников войск национальной гвардии;

- 100 сотрудников частных охранных фирм.

Кроме этого, в парке будут дежурить 5 бригад Скорой помощи и 1 бригада Центра экстренной медицинской помощи.