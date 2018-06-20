В Московском зоопарке прибавление: детеныши появились у дагестанских туров, овцебыков, винторогих козлов и сычуаньских такинов

СЕГОДНЯ 13:16 2018-06-20T13:23:48+03:00

Малыши уже скачут по территории и чувствуют себя хорошо

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Приятная новость пришла из столичного зоопарка. Сразу несколько семейств копытных пополнили свои ряды. Детеныши появились у овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов. Все животные ведут себя бодро и уже вовсю изучают новый мир.

- Копытные взрослеют гораздо быстрее, чем, например, кошачьи или псовые, - объяснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Уже через несколько часов после появления на свет они уверенно держатся на ногах, могут ходить, бегать и даже прыгать.

И это не случайно. В диких условиях, где полно хищников, у туров, овцебыков и такинов нет возможности долго взрослеть и набираться сил. Нужно всегда быть начеку. К тому же копытные быстро переходят на взрослый корм (в месячном возрасте).

Как рассказали в зоопарке, юные овцебыки и такины, а также винторогие козлы и туры будут жить в Москве около года. После чего их распределят по другим зоопаркам (в том числе европейским).

Юные овцебыки и такины, а также винторогие козлы и туры будут жить в Москве около года. Фото: Наталья Назарова

Кстати, сычуаньские такины и винторогие козлы (или мархуры) занесены в Красную книгу. Первые в категории «уязвимые», вторые - «исчезающие». Такинов можно встретить в горах Непала, Китая, Тибета и др. Мархуры обитают в Индии, Афганистане, Узбекистане, но в более высокогорных районах.

В группе дагестанских туров появилось сразу девять малышей. И это очень хорошо, поскольку в природе численность туров с каждым годом сокращается.

В группе дагестанских туров появилось сразу девять малышей. Фото: Наталья Назарова

А у овцебыков, обладателей самой длинной шерсти среди всех млекопитающих, появился один малыш.