Прогноз погоды на 21 - 25 июня: Москву раскалят не только футбольные страсти, но 32-градусная жара

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-20T19:07:04+03:00

Температура в пятницу и субботу зашкалит за климатические нормы на 5 - 8 градусов. Но до рекордов дело не дойдет, скорее всего Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пик зноя придется на пятницу и субботу, потом станет прохладнее. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 21 - 25 июня

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Футбольные страсти, похоже, раскалили даже атмосферу над Москвой: в конце недели синоптики обещают аж +32 градуса!

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 22 - 25 июня:

В четверг, 21 июня, ночью +14...+16 градусов, днем +24...+26. Переменная облачность, сухо - в общем, погода идеальная для прогулок по городу и посиделок на летних террасах ресторанов вместе с болельщиками со всего мира.

В пятницу, 22 июня, тоже без дождей. Даже ночью очень тепло, +18...+20 градусов, а днем жарища, +28...+30.

Пик зноя придется на субботу, 23 июня. Под утро +18...+20 градусов, днем +30...+32. После обеда в некоторых районах Москвы и области возможны короткие дожди и грозы. Во время грозы ветер будет свистеть с порывами до 17 м/сек.

Температура в пятницу и субботу зашкалит за климатические нормы на 5 - 8 градусов. Но до рекордов дело не дойдет, скорее всего. Максимум для 22 июня +31,8 градуса, держится он уже больше века, аж с 1917 года. А рекорд по жаре ддя 23 июня и вовсе +33,6 градуса. От такого зноя Москва плавилась 70 лет назад, в 1948 году.

Бегать по полю при +32 градусах придется футболистам Бельгии и Туниса - они играют в Москве в субботу в 15 часов.

В воскресенье, 24 июня, жара спадет, будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ночью +12...+17 градусов, днем +20..+25.

В понедельник, 25 июня, переменная облачность, местами - кратковременный дождь. Ночью +10...+15, днем +20...+25 градусов.