Экспертиза признала, что сбивший насмерть беременную москвичу водитель в момент аварии был трезв

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-27T15:23:58+03:00

По официальной версии водитель BMW Михаил Исаханов не справился с управлением и выскочил с проезжей части на тротуар, сбив двух женщин Фото: ВКонтакте

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В Москве продолжается расследование резонансной аварии, в котором погибла 28-летняя Наталья Львова, находившаяся на восьмом месяце беременности. Напомним, ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка. По официальной версии водитель BMW Михаил Исаханов не справился с управлением и выскочил с проезжей части на тротуар, сбив двух женщин. Одна из них скончалась в реанимации, другая до сих пор находится в больнице.

BMW Исаханова летит на скорости за секунды до ДТП.

Очевидцы говорили, якобы от вышедшего после столкновения водителя пахло алкоголем. Однако «Комсомольской правде» сегодня стало известно, что экспертиза признала, что в момент ДТП Исаханов был трезв. Этот документ уже приобщен к материалом дела. Однако представители супруга погибшей Натальи Львовой хотят опротестовать это заключение.

Адвокаты мужа погибшей женщины считают, что заключение могли сфальсифицироватьФото: ВКонтакте

- Мы видели записи с камер наблюдения, сделанные во время аварии, - заявил «КП» адвокат Александр Карабанов. - По ним мы можем сделать предположение, что все-таки Михаил Исаханов мог находиться в состоянии расширенного сознания. Мы готовимся направить жалобу в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве с просьбой провести проверку - проверить сотрудников ГИБДД, которые после аварии сопровождали водителя на медицинское освидетельствование.

Иными словами, адвокаты предполагают, что экспертиза могла быть сфальсифицирована.

Напомним, сам Михаил Исаханов - топ-менеджер университета «Синергия» - вчера был задержан. Сегодня в Головинском суде должна буть мера пресечения. Следователь настаивает на аресте.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дело топ-менеджера университета «Синергия», который насмерть сбил беременную москвичку, переквалифицировали на более тяжкую статью

Уголовное дело по факту ДТП переквалифицировано на более тяжкую статью. Было: «нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (напомним, что Исаханов отказался от медосвидетельствования). Максимальное наказание по ней - до 4 лет лишения свободы. Стало: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Это уже до 5 лет (подробности)