Сергей Собянин – об игре сборной России на ЧМ-2018, новых дорогах и метро, выборах мэра Москвы

СЕГОДНЯ 00:35 2018-06-21T00:36:25+03:00

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В среду, 20 июня, мэр Сергей Собянин общался с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие могли заранее отправить свои сообщения на специальной странице сайта мэра Москвы (mos.ru). Кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-обращения. К письму можно было прикрепить фото- и видеофайлы.

Накануне каждого эфира мэр получает от москвичей несколько тысяч обращений. Сегодня ответы прозвучали примерно на 50 вопросов. Общение мэра с жителями продлилось более часа.

Напомним, в прошлом году Сергей Собянин четыре раза отвечал на вопросы москвичей в телеэфире - в апреле, июле, сентябре и ноябре. Главные темы - реновация ветхого жилья в Москве, повышение пенсий и пособий, благоустройство улиц. С начала этого года мэр трижды общался в телестудии с жителями - в январе, апреле и мае (см. «Справку «КП»).

В прошлом месяце немало вопросов было о предстоящем чемпионате мира по футболу. Напомним, он стартовал в Москве и других городах России 14 июня. Матчи продлятся до 15 июля включительно. Сегодня разговор ожидаемо начался с главного события – чемпионата по футболу.

Вот что Сергей Собянин сказал.

«ГОРОД СПРАВЛЯЕТСЯ С ПОТОКОМ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

- Через час начнется матч Испания - Иран, думаю, наши зрители переключат канал, - улыбнулся мэр, начиная эфир. – Улицы и фан-зона едва вмещают желающих погулять и собраться на них. В фан-зоне собирается не 25 тысяч человек, как планировалось, а 50 тысяч, в день около 80 тысяч человек проходят, но справляемся. Плохо себе представляю, как бы Москва принимала чемпионат и такой наплыв гостей, если бы осталась образца 2010 года. Тогда все было заставлено машинами, ларьками, рекламой, разломанными тротуарами. Как бы это выглядело сейчас? Но это не значит, что мы специально делали все для чемпионата мира по футболу. Мы сделали все для москвичей. Метро и МЦК принимают всех болельщиков, которые выходят, к примеру, с «Лужников» одновременно это 70 - 80 тысяч человек. Транспорт, не скажу, что просто, но справляется. Вся инфраструктура города справляется с потоком туристов.

«ВТОРОЙ МАТЧ НАШЕЙ КОМАНДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ – НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК»

- Конечно, я побывал на открытии чемпионата в «Лужниках», посмотрел и второй мачт нашей сборной. В первом тайме очень расстроился, думал, все. Такое ощущение было, что наша команда потихоньку сдувается, но во втором тайме был настоящий праздник. Ребята выиграли. Посмотрю другие матчи по мере возможности.

После чемпионата вся инфраструктура будет отдана москвичам. В том числе тренировочные поля, и те поля, которые мы строили не для чемпионата, но они уже сданы. Это профессиональные поля с подогревом, трибунами, раздевалками. Они как раз для развития для юношеского и любительского футбола. Еще порядка 6 – 7 крупных полей построим. Практически в каждом округе будет свое профессиональное футбольное поле, где будет удобно играть не только летом, но и зимой.

СТАНЦИЮ МЕТРО «НИЖНЯЯ МАСЛОВКА» ПОСТРОЯТ В 2018 ГОДУ

- Нам, конечно, не нравятся стройки, по правде говоря, они многих уже достали. Но, если этим не заниматься, то город не будет улучшаться и развиваться. Около Савеловского вокзала строится станция «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии метро. Стройку здесь закончим в этом году. Само кольцо соединит десятки районов Москвы, улучшит транспортное обеспечение москвичей, разгрузит центральную часть метро. Очень сложно строить в городе, где кругом машины, здания, люди, огромное количество инженерных коммуникаций. Но по-другому мы не решим проблемы, в том числе и транспортные. Надо немного потерпеть и потом будет лучше. Сколько было разговоров, например, по реконструкции центра Москвы, а сегодня мало кто вспоминает былые обиды, наслаждаясь комфортным городом.

«В СТОЛИЦЕ ПОЯВЯТСЯ ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ ЛИНИЙ МЕТРО И ДВЕ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ»

- Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) существенно изменит транспортную ситуацию в столице и Подмосковье. В 2019 – 2020 годах основные работы по ЦКАДу завершим.

До 2025 года мы должны построить 300 километров метро к тем 300 километрам, которые уже есть, то есть почти вдвое увеличится метро. Плюс работает МЦК и скоро появятся Московские центральные диаметры метро - это еще 400 километров маршрутов. В итоге тяжелого рельсового транспорта, подземного и наземного метро, в городе будет 1000 километров.

За эти годы мы построили около 700 километров дорог в Москве и около 200 километров вылетных магистралей. В ближайшие годы с учетом ЦКАДа, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды, рокад построим еще около 1000 километров автомобильных дорог. Такой масштаб работы – тысяча километров метро и около двух тысяч километров реконструированных и новых дорог - это и есть новый транспортный каркас Москвы. Он обеспечит москвичей и жителей Подмосковья транспортом на хорошем мировом уровне.

«НА РЕНОВАЦИЮ ЖИЛЬЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ВЫДЕЛИЛИ 400 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ»

- Мы вместе с жителями ищем свободные участки для программы реновации. Если в районе есть площадка для начала строительства, сразу ее используем, согласовав с горожанами. В этом году уже 10 тысяч москвичей переедут в новое жилье. Но этого мало, поэтому занимаемся проектированием новых планировок районов. Мы будем согласовывать с жителями эти проекты в конце 2018 года и в следующем году. Тогда станет понятно, какие дороги там появятся, сколько этажей будет в домах, где они будут расположены и так далее. Сегодня дома начинают строиться на 250 площадках практически во всех районах Москвы. Это один из приоритетов в нашей работе. На ближайшие годы на реновацию жилья выделили 400 миллиардов рублей. Денег хватит.

«СКОРО ПРИМЕМ РЕШЕНИЕ О ЛЬГОТАХ В ЭЛЕКТРИЧКАХ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»

- Многие задают вопрос: «У ветеранов есть льготы на проезд в электричках. А почему у простых пенсионеров – нет?». Москва и Подмосковье работают над этим. В ближайшее время мы примем решение по этому вопросу. Сначала посчитаем затраты, обговорим детали с пригородной железнодорожной компанией.

ВАЖНО

«Обманутых дольщиков не бросим»

«Мой дом на Новогиреевской улице - жилой комплекс «Терлецкий» - относится к долгострою, - обратился к мэру москвич Михаил. – Свою квартиру я жду уже 10 лет. Городские власти обещали достроить, но когда?»

- Город принял решение за свои деньги достроить этот объект, - подтвердил Собянин. - Мы никогда так не делали, но решили некоторые дома достроить. Это не мгновенный процесс, там есть процедура банкротства, судебные дела, надо передать имущество, посмотреть, в каком состоянии здание. Мы выйдем на стройплощадку в ЖК «Терлецкий» не раньше первого - второго квартала 2019 года. К концу 2019 – началу 2020 года построим этот жилой комплекс. Обманутых дольщиков мы не бросим. Мы приняли на себя эту ответственность и все достроим.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем Собянин баллотируется в мэры Москвы?

Во время телеэфира мэр коснулся и темы предстоящих 9 сентября этого года выборов мэра Москвы, ответив на вопрос «Зачем вы баллотируетесь в мэры?».

- Мы реализуем огромное количество системных программ и задач – строительство метро, дорог, улучшение здравоохранения и образования, реновация, - сказал Сергей Собянин. - Это целый ряд ключевых важных программ. Я чувствую огромную ответственность, чтобы довести все до ума, чтобы проекты были выполнены так, как были задуманы. Поэтому я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы.

Напомним, Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, - глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Свою кандидатуру выдвинул также действующий мэр Сергей Собянин, который хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18.00 3 июля. А сам список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позже 13 июля.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О трудоустройстве молодежи

- В Москве практически нет безработицы, но у молодых ребят, закончивших вузы, есть проблемы с трудоустройством по специальности. Поэтому мы создали молодежный центр трудоустройства. За последнее время там получили работу больше 40 тысяч молодых людей. Мы будем дальше развивать этот центр, чтобы работодатели подавали заявки, а молодые люди искали здесь работу. Это комфортно, быстро и реально.

О летних уличных фестивалях

- Этим летом особенная программа в столице заключается в чемпионате мира по футболу. Целый месяц мы будем наблюдать праздник на наших улицах. В эти дни накладывать еще какие-то фестивали технически сложно и рискованно. В августе начинаем городские фестивали – праздник исторической реконструкции «Времена эпох», потом – День города, «Золотая осень». Потом будем готовиться к Рождеству. Скучать на улицах Москвы не придется.

О ремонте поликлиник

- Несмотря на то, что многие поликлиники обновились, среди них еще остаются обветшавшие. Мы составим программу реконструкции поликлиник, чтобы в течении пяти лет максимально полно их обновить. Туда обращаются практически все москвичи хотя бы один раз в год.

О новых автобусах и электробусах

- В Мосгортрансе осталось 600 автобусов, которые не соответствуют стандарту высокого класса Евро-4 и Евро-5. Мы докупаем новые автобусы, и в этом году все автобусы Мосгортранса будут соответствовать стандарту. Что касается новых электробусов, мы изменили правила с помощью федерального правительства. Теперь водители троллейбусов могут по упрощенной схеме переобучиться и переходить на электробусы.

О «зайцах» в наземке

- В 2010 – 2012 годах в городском транспорте «зайцами» ездили до четверти пассажиров. Либо не по своему социальному билету, либо просто без билета. Это была огромная работа, чтобы добиться справедливости, чтобы все платили за проезд. Мы запустили целую систему контроля на линиях и дополнительные штрафы. Потихоньку мы свели массу безбилетников до 5 процентов. Это позволило повышать тарифы не так сильно. Когда на 80 маршрутах убрали турникеты, вначале был небольшой всплеск поездок без билета, но теперь все вернулось в нормальное русло. Сама культура проезда повысилась, подвижной состав стал более современным, люди себя по-другому чувствуют в общественном транспорте. И не платить за проезд вроде уже как неудобно. К тому же на пассажиров смотрит видеокамера, водитель видит, кто заплатил, а кто – нет. Он может напомнить об оплате. Тоже хороший стимул. Скорость транспорта без турникетов выросла. Москвичи будут быстрее доезжать до работы и до дома, экономя от 5 до 20 минут. Поэтому убираем турникеты не только в трамваях, но к сентябрю еще и в автобусах.

О подземном переходе от станции метро «Фонвизинская» до «Марфино»

- Строительство перехода начнется в следующем году. Это очень сложный проект, потому что переход идет через железную дорогу. Как только получим результаты экспертизы, сразу разыграем конкурс и начнем стройку.

О ремонте станции метро «Новые Черемушки»

- В следующем году эта станцию включили в список реконструкции. В 2019-м приведем ее в порядок. Будет не хуже новой.

О школах и поликлиниках в районе Молжаниново

- Это один из проблемных районов Москвы. В свое время Министерство обороны без согласования с городом построило огромное количество домов без социальной инфраструктуры и благоустройства. Тяжелая история. Нынешнее руководство Минобороны понимает и помогает решить проблему. Мы построили новые школы, детсад, но этого недостаточно. Поэтому в ближайшие годы мы еще построим и детсад, и школу, и поликлинику. Пока временно разместим поликлинику в приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Кроме того, займемся комплексным благоустройством дворов. Постепенно все проблемы жителей Молжаниново решим.

О библиотеках

- В ближайшие три – четыре года модернизируем большинство столичных библиотек и домов культуры, сделаем их современнее и еще интереснее для москвичей. Несмотря на интернет, у библиотек есть будущее. Одно дело, когда ты почитал что-то в интернете, и другое дело, когда ты пришел, пообщался с библиотекарем, взял в руки бумажную книгу. Это другая технология чтения, более комфортная. Школьником я часто посещал районную библиотеку, студентом – институтскую и областную библиотеки, читал много. Библиотека была одним из самых привлекательных для меня мест, вторым после двора и улицы.

О рынках

- Рынки, конечно, останутся в Москве, но рынок рынку рознь. Черкизон и «Лужа» отличаются от современного рынка на Велозаводской, от Центрального и Даниловского рынка. Важно, чтобы традиционные рынки обновлялись, становились современными, красивыми. Чтобы там можно было купить качественные продукты по нормальной цене, посидеть в кафе, пообщаться с друзьями. Рынки превращаются в модные места, но не надо забывать и про массового покупателя, о рынках выходного дня, фермерских рынках. Там есть над чем работать. Мы будем создавать новые красивые форматы для рынков выходного дня. Через несколько лет москвичи будут гордиться своими рынками.

СПРАВКА «КП»

Впервые в прямом телеэфире Сергей Собянин общался с москвичами в 2011 году через два месяца после назначения на пост столичного мэра. В октябре 2012 года мэр Москвы вновь отвечал на вопросы горожан в прямом телеэфире. Тогда поступило более тысячи вопросов. В основном жителей интересовали проблемы городского хозяйства - транспортной сферы, строительства метро, ЖКХ.

В апреле 2017 года мэру прислали более 5 тысяч обращений. Из них в эфире прозвучали около 30 вопросов. Тогда общение с жителями продлилось около часа. Большая часть вопросов касалась новой программы сноса пятиэтажек. Этой важной для многих горожан теме посвятили более 20 минут телеэфира. Речь шла также о предстоящем чемпионате мира по футболу, работе МЦК, благоустройстве улиц, народных парках и доходах Москвы.

А затем в июле в прямом телеэфире мэру вновь задавали много вопросов о программе реновации, а также реконструкции улиц, строительстве метро и дорог. Тогда москвичи прислали мэру всего более 5 тысяч обращений. Из них в эфире прозвучали более 30 вопросов. Общение Собянина с жителями продлилось около часа.

В сентябре 2017 года мэр провел очередной разговор с москвичами в прямом телеэфире. Тогда за час он ответил примерно на сорок вопросов. Среди них – о новом парке «Зарядье», телефонных террористах, ремонте улиц и сносе пятиэтажек, повышении льгот. В тот раз по поручению мэра сразу после эфира в квартирах москвичей начали включать отопление, не дожидаясь нормативной по инструкции температуры воздуха на улице. С такой просьбой во время телеэфира обратились к Собянину мерзнущие в своих домах жители.

В ноябре прошлого года мэр рассказал о новых линиях метро, турникетах в наземке, стадионе «Лужники» и повышении пенсий.

В январе 2018 года Собянин говорил о платных парковках, открытии станций Большой кольцевой линии, отмене турникетов в некоторых автобусах и трамваях, о реконструкции Белорусского вокзала. В апреле – об итогах президентских выборов, новых линиях метро и дорогах, благотворительности, изменении сроков школьных каникул. В мае - о перекрытии улиц в дни чемпионата по футболу, ремонте дорог, новом наземном общественном транспорте - электробусах, бездомных животных, бесплатной медицине и кризисе из-за санкций.