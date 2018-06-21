2018-06-21T02:39:47+03:00
Общество

Выставка на ВДНХ: Почему Вера Мухина отказалась делать барельефы для павильона «Космос»?

Открылась экспозиция, посвященная истории одного из самых известных зданий
Лиза АЛИ
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На выставке - вся история павильона. Фото: Антон КАРДАШОВ/Агентство городских новостей «Москва»На выставке - вся история павильона. Фото: Антон КАРДАШОВ/Агентство городских новостей «Москва»
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Это сейчас «Космос» превратился в сияющий современный музей. Сегодня здесь можно увидеть капсулу Юрия Гагарина и первый искусственный спутник Земли, а на интерактивных тренажерах - даже «установить связь» с инопланетянами… Но так было не всегда.

Космическая экспозиция вернулась в павильон только весной этого года - после реконструкции. А вот, например, с 1991 года легендарное здание использовали куда более «практично»: здесь торговали рассадой, вениками, подержанными автомобилями и даже устраивали дискотеки. За время существования павильона его назначение менялось неоднократно в зависимости от нужд страны. Об этих перипетиях и рассказывает новая экспозиция - «Павильон «Космос»: между небом и землей», открывшаяся здесь 20 июня.

На выставке экспонируются сотни уникальных документов из архива и библиотеки ВДНХ - фотографий, рисунков, чертежей.

Экспозиция разделена на 10 частей. Есть раздел, рассказывающий об огромной статуе Сталина, которая несколько десятилетий стояла на месте ракеты «Восток». Еще один - о первом человеке в космосе Юрии Гагарине. А в конце выставки показывают документальный фильм.

Можно узнать о судьбах художников и архитекторов, создававших «Космос». Например, первый архитектор павильона Вячеслав Олтаржевский был репрессирован и сослан в Воркуту из-за того, что сорвал сроки строительства - не успел к 1938 году. Возведенный им большой деревянный павильон разобрали, а за работу взялись уже другие архитекторы.

Свой современный вид павильон приобрел уже в 50-е годы в ходе послевоенной реконструкции. К нему добавился купол и фасад с обилием лепнины, рельефами и скульптурами. Это убранство всего за месяц создали студенты скульптора Сергея Меркурова. А вот именитая Вера Мухина от этой работы отказалась, заявив, что тут и двух лет не хватит.

ГДЕ: Выставка «Павильон «Космос»: между небом и землей» пройдет с 20 июня 2018 года по 10 января 2019 года в центре «Космонавтика и авиация» (павильон № 34 «Космос»).

КОГДА: ежедневно, кроме понедельников, с 11.00 до 22.00.

ЦЕНА БИЛЕТА: Единый билет для посещения экспозиции центра и выставки стоит 700 рублей, льготный - 350 рублей.

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