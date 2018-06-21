Наше Подмосковье. Детский отдых начинается с заботы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-21T02:45:16+03:00

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Те, кому сейчас лет 35, и люди постарше, конечно же, помнят: раньше школьники каждое лето отдыхали в пионерских лагерях. Через них прошло не одно поколение советских детей. Лагеря - на свежем воздухе, в лесу, на берегу водоема, в горах. Вариантов было много, но главное - здесь детей учили дружить, уживаться в коллективе, быть самостоятельными. Однако в 90-е потихоньку сошли на нет бывшие пионерские лагеря. Куда в летние каникулы деваться городским детям? Это хорошо еще, если есть бабушка, дедушка и домик в деревне. Но многие дети вынуждены проводить три месяца летних каникул в каменных джунглях - среди бетона и асфальта. Во время учебного года ребята большую часть дня находятся в школе, а теперь, пока родители на работе, предоставлены самим себе. Хорошего в этом мало. Поэтому здорово, что система детских оздоровительных лагерей в итоге была восстановлена и год от года расширяется. Каждое лето в подмосковные лагеря приезжает очень много ребят из столицы, поэтому Московская область и Москва договорились помогать друг другу решать проблемы летнего досуга детей. Это один из основных пунктов Соглашения о развитии Московского региона, которое область и столица подписали в феврале на экономическом форуме в Сочи.

Два соседних региона в этом направлении и раньше очень плотно сотрудничали, но теперь совместная работа вышла на новый уровень. Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин отправились в один из детских лагерей, чтобы проверить, как это действует на практике.

ФУТБОЛ, ПЛОМБИРИ ЛАЗЕРТАГ

Лагерь «Юнармеец» расположен в Щелковском районе Подмосковья. Огороженная и полностью безопасная территория посреди смешанного сосново-березового леса.

Около 70% получивших путевки детей приехали в лагерь из разных районов Московской области, еще 30% - из Москвы.

В «Юнармейце» первая смена закрывается товарищеским матчем - вожатые против школьников. Андрей Воробьёв и Сергей Собянин сыграли с ребятами в футбол. А после игры губернатор и мэр угостили всех вкусным пломбиром.

Гости убедились, что дети размещены в хороших условиях и окружены заботой. Андрей Воробьёв и Сергей Собянин изучили инфраструктуру лагеря - здесь три спальных корпуса, медкорпус, 12 крытых беседок, игровой городок, три спортивные площадки, площадка для игры в лазертаг (это такая современная тактическая игра вроде «Зарницы» с использованием сенсорной экипировки. - Авт.), теплица и многое другое. Ребята с удовольствием общались с губернатором и мэром.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ В ПРИОРИТЕТЕ

- Наша задача сегодня с Сергеем Семеновичем - убедиться, что все организовано на должном уровне: и безопасность, и питание, и трава от клещей обработана, - рассказал губернатор Андрей Воробьёв. - Наша совместная программа предполагает поддержку летнего отдыха детей и на территории Москвы, и на территории Подмосковья.

-Организация и проведение детского оздоровительного отдыха - дело ответственное, в котором нет и не может быть мелочей. Поэтому мы с Андреем Юрьевичем договорились взять эту работу на особый контроль, - сказал Сергей Собянин.

К слову, за нынешнее лето в лагере «Юнармеец» побывают почти 1300 детей. Причем около 40% путевок получают ребята из малообеспеченных и многодетных семей Щелковского района. Всего за это лето лагерь примет четыре тематические смены. И третья будет интернациональной - в июле - августе в Подмосковье также отдохнут дети из Германии, Беларуси, Молдовы, Абхазии.

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин договорились создать единый штаб, который будет контролировать работу лагерей, а также заниматься совместным развитием их инфраструктуры.

Конкретно

ЭТО ВАЖНО!

Настоящая ответственность за детей начинается с техники безопасности. Сегодня все загородные лагеря соответствуют требованиям этих высоких стандартов:

1. Качественное медицинское обслуживание (действующий медкабинет, подготовленный медперсонал).

2. Безопасное питание.

3. Пожарная безопасность (тревожная кнопка, огнетушители).

4. Антитеррористическая безопасность (система видеонаблюдения, обученные сотрудники учреждения).

5. Безопасность на воде.

Экскурсию по лагерю для губернатора и мэра провели две неразлучные подружки - Настя из Щелкова и москвичка Тоня. Девочки познакомились именно здесь, дружат уже 4 года и провели более 10 смен в этом лагере. «Мы тоже дружим с Сергеем Семеновичем», - с улыбкой отметил Андрей Воробьёв. «Да, более 10 смен не разлей вода», - подтвердил Сергей Собянин.