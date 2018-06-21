6:0 в пользу Собянина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-21T02:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

У Сергея Собянина 21 июня день рождения. В этом году дата круглая - 60 лет! В юбилей принято говорить об успехах и важных делах виновника торжества. Трудно не заметить, насколько стремительно преображается столица. Причем ни одна ключевая проблема города не решается без совета с москвичами. Из большого списка достижений Собянина и его команды в Москве мы выбрали шесть основных. А известные жители города рассказали о своих впечатлениях, о том, что скрывается за сухими цифрами.

1. «Можно найти место, где поиграть в футбол»

550 благоустроенных парковых и озелененных территорий появилось в столице с 2010 по 2017 год. Посетителей в парках стало больше в 11 раз - 10 млн. человек в 2010 году и 117,7 млн. человек в 2017 году. Здесь постоянно проходят тысячи концертов, театральных постановок, творческих мастер-классов для детей и взрослых, лектории и чтения, спортивные соревнования, фотовыставки и кинопоказы.

Алексей СМЕРТИН, футболист, посол ЧМ-2018:

- С радостью наблюдаю, как с каждым годом столица преображается. Становится более комфортной для жителей. Я много езжу по работе и люблю путешествовать. И могу с уверенностью сказать, что Москва по праву соответствует статусу одного из лучших городов мира. А еще для меня как футболиста очень ценно, что в нашем городе почти в каждом дворе можно найти место, где поиграть в футбол и детям, и взрослым.

2. «Смотрю на живописную Пятницкую»

327 улиц и городских площадей полностью обновились. До 2011 года в Москве было всего несколько пешеходных зон. Самая знаменитая из них - улица Арбат. С 2011 по 2017 год в столице комплексное благоустройство провели на площади 1810 гектаров, высадили более 2,5 тысячи крупномерных деревьев. К примеру, на Бульварном и Садовом кольце, на Тверской улице и площади Тверская Застава с возвращением на историческое место памятника Максиму Горькому, около парка «Зарядье». Пешеходный маршрут вдоль набережных Москва-реки от «Москва-Сити» до Таганской площади растянулся более чем на 17 километров.

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим ГАЛКИН, артист и телеведущий:

- Я сижу на террасе кафе, смотрю на живописную Пятницкую и думаю, что Сергей Семенович стал первым руководителем столицы за всю ее новейшую капиталистическую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра. И мне, как человеку, родившемуся на Арбате, радостно видеть, как преображается столица. Безусловно, это только один из аспектов. С деятельностью мэра я также пересекся, когда, вдохновившись моей программой «Старше всех!», правительство Москвы в феврале начало беспрецедентный проект «Московское долголетие». Я активно участвую в этом важном для москвичей проекте.

3. «Теперь едем быстрее»

Москва поехала быстрее - впервые за 25 лет. С начала 90-х годов на дорогах столицы творился нарастающий хаос. В 2014 - 2015 годах ситуация начала меняться. А за прошлый год средняя скорость на дорогах Москвы выросла на 16 процентов по сравнению с 2010 годом (с 45 до 52 км/час). По результатам исследования компании TomTom (Нидерланды), Москва по показателю загруженности дорог с малопочетного 1-го места в рейтинге в 2012 - 2013 годах уже по итогам 2014 года ушла на 4-ю позицию. Далее столица только улучшила свои показатели, переместившись на 13-ю строчку в рейтинге.

Дарья МОРОЗ, актриса:

- Я автомобилистка. Каждый день мы все ходим и ездим по улицам, видим, как все вокруг меняется. Собянин делом доказывает любовь к городу. Сначала я тоже, как и многие, была скептиком. Как автомобилист, я ворчала, что постоянно ремонтируют дороги. Но там, где благоустройство завершилось, теперь приятно гулять, отдыхать, быстрее ездить.

4. «Больницы оснастили современной техникой»

Исследований МРТ за последние годы в столице стало в 5,3 раза больше. В 2011 - 2017 годах для городских больниц и поликлиник было закуплено 138 новых компьютерных и 80 магнитно-резонансных томографов. Раньше такое «тяжелое» оборудование в больницы попадало нечасто. Теперь исследований МРТ стало больше в 5,3 раза - 59,2 тысячи в 2010 году и 315 тысяч в 2017 году. А количество исследований КТ выросло в 3,4 раза - с 278,8 тысячи до 934,4 тысячи.

Андрей КРЮКОВ, директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского:

- Мне довелось работать в столичном здравоохранении при многих градоначальниках. Но хотел бы отметить, что только при Сергее Семеновиче стало возможным оснастить больницы Москвы современнейшим оборудованием, отремонтировать корпуса многих клиник. В нашем институте появилось современное оборудование для диагностики и лечения самых сложных категорий пациентов, осваиваются новые технологии лечения различной патологии органов головы и шеи, построено и подготовлено к работе два новых корпуса института.

5. «В центре госуслуг встречают с улыбкой»

128 центров государственных услуг «Мои документы» объединены в огромную сеть, охватывающую все районы города. Центр госуслуг стал единственной точкой обслуживания жителей по всем вопросам, заменив собой 1200 приемных органов власти. Все услуги можно получить по экстерриториальному принципу (98% от общего числа). Исключение - три услуги МВД. В центрах госуслуг практически нет очередей. Как правило, сотрудники принимают более 70 тысяч человек в день. Среднее время ожидания - 3 минуты. Сегодня 97 процентов посетителей довольны работой центров.

Влад Лисовец. Фото: facebook.com/mydocs.mos

Влад ЛИСОВЕЦ, стилист и дизайнер:

- Часто посещаю центры гос­услуг по разным бюрократическим поводам. Что сказать, рад, что сейчас в центрах большое количество окон и совсем нет очередей. Раньше, если честно, не очень хотелось ездить за документами. Сейчас в центрах госуслуг все быстро, современно и, главное, на входе улыбкой встречают приятные сотрудники. Несмотря на наш всеобщий российский пессимизм, они всегда очень по-доброму разговаривают с жителями, вот что я заметил. И это очень приятно.

6. «Открыла для себя прелести нового метро»

71 новая станция метро и МЦК открылась для москвичей за последние восемь лет. С 2011 по 2018 год запустили 120,6 километра линий подземки и Московского центрального кольца (МЦК), 64 станции метро и МЦК. Плюс построены семь станций Солнцевского радиуса метро. За это же время появились 6 электродепо, из них 3 новых и 3 реконструируемых; 3 вестибюля (второй вестибюль ст. «Марьина Роща», второй вестибюль ст. «Международная», второй вестибюль ст. «Петровско-Разумовская»).

В феврале 2018-го поехал первый участок Большой кольцевой линии со станциями «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Ее планируют полностью замкнуть в 2021 - 2022 годах.

Алена ХМЕЛЬНИЦКАЯ, актриса:

- Мое личное открытие - МЦК! Какие красивые поезда, с местами для велосипедов, с удобными креслами! А как быстро и удобно! В общем, благодаря ЧМ по футболу открыла для себя прелести нового метро!