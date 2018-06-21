2018-06-21T15:15:12+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

На Ильинке расширяют пешеходную зону, на Никольской играют в футбол

Центр Москвы переполнен болельщиками
Игорь ПАВЛОВ
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На улице Ильинка в центре Москвы.На улице Ильинка в центре Москвы.Фото: Павел КЛОКОВ
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От станции метро «Китай-город» поток туристов стекается в сторону Красной площади по двум улицам - Варварке и Ильинке. Вторая накануне полностью лишилась парковок. Но, правда, временно. До конца чемпионата мира по футболу (до 15 июля) по размеченной зоне будут ходить пешеходы.

- Это сделали для того, чтобы разгрузить улицу для туристов, - объяснили «КП» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). - Их количество сильно увеличилось. Болельщики идут на главную площадь страны.

Чтобы никто не угодил под машину, платные парковки, ставшие тротуаром, разделили от проезжей части металлическими ограждениями. Однако туристы не спешат перешагивать через бордюр.

- Да потому что видят парковочную разметку, предназначенную для машин, - пояснил корреспонденту «КП» инспектор ДПС, дежуривший на Ильинке. - Когда людей будет больше, (вечером, например), вся пешеходная зона заполнится.

Днём 21 июня сотрудники ЦОДД успели огородить половину улицы (от Красной площади до Рыбного переулка). Участок до Новой площади также временно останется без парковок. А тех водителей, которые сейчас подъезжают на Ильинку, просят припарковаться в другом месте.

На параллельной Никольской улице машин нет, так как пять лет назад она стала полностью пешеходной. Сейчас, в дни чемпионата мира, она напоминает Арбат или одесскую Дерибасовскую. Что называется, все для туристов. Здесь кафе, тут сувениры. Ещё в двух шагах играет трубач в майке аргентинской сборной. А сразу за ним четверо мексиканцев поставили рюкзаки в круг (ну точно как на школьной дискотеке) и набивают ногами мяч. Да так залихватски, что прохожие начали останавливаться и глазеть. Над всей улицей висят маленькие фонарики в форме мячиков и напоминают о футбольном празднике. Вечером Никольская становится центром притяжения болельщиков. Хотя и говорят, что главное их место Манежная площадь. Там туристы больше бывают днём. А вечером перемешаются на Никольскую, где полно кафе и ресторанов.

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