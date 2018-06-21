Регионы подключились к организации «дачных» участков для голосования на выборах мэра Москвы

СЕГОДНЯ 17:35 2018-06-21T17:37:59+03:00

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Москва готовится к выборам мэра. Напомним, голосование пройдет 9 сентября 2018 года. Вместе с москвичами в работу включились и регионы. Это касается образования «дачных» участков для голосования на выборах мэра Москвы. Мосгоризбирком планирует заключить с избиркомами Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областей соглашение по обеспечению избирательного права граждан. В частности, для создания загородных избирательных участков по выборам мэра Москвы. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

- Сегодня подготовлен проект соглашения между Москвой и шестью регионами, в которых потенциально могут быть созданы избирательные участки для москвичей на выборах 9 сентября, - сказал Валентин Горбунов. - Этот проект роздан всем участникам. В течение недели каждый регион выскажет свои предложения, пожелания, после этого начнется подписание договоров с каждым субъектом. Речь идет о новом соглашении между избирательными комиссиями субъектов РФ о взаимодействии по обеспечению избирательных прав граждан, которое будет в дальнейшем получать развитие.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект, в котором прописана возможность создания избирательных участков за пределами столицы. Как объяснил Собянин, выборы мэра пройдут в «дачное» время, а у москвичей должны быть варианты, куда прийти проголосовать. Депутаты Мосгордумы 17 мая приняли такой закон в трех чтениях. Теперь до конца лета во время электронного голосования предстоит выбрать точное количество загородных избирательных участков. Благодаря этому в выборах мэра столицы смогут участвовать примерно 300 - 330 тысяч москвичей, оказавшихся 9 сентября за городом.

По словам руководителя рабочей группы по созданию загородных избирательных участков Алексея Шапошникова, сводный перечень поступивших предложений по адресам загородных избирательных участков составят до 25 июня и направят ответственным от регионов. Они в свою очередь оценят предложенные места на целесообразность создания на них избирательных участков.

- Соседние с Москвой регионы активно включились в работу по образованию избирательных участков за пределами столицы, - отметил Алексей Шапошников. - Во время сегодняшней встречи наши коллеги из Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областей высказали свои предложения по возможным районам и населенным пунктам размещения «дачных» избирательных участков. Это сделано по утвержденным ранее ключевым критериям подбора мест, которые приняли на первом заседании рабочей группы Мосгоризбиркома. До 25 июня этот список будет направлен ответственным от регионов, которые, в свою очередь, дадут оценку предложенным местам с точки зрения целесообразности образования на них избирательных участков. До конца июня у нас появится предварительная информация, которая ляжет в основу будущей карты «дачных» избирательных участков в соседних регионах.

На обсуждении руководитель ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова сообщила, что сотрудники центров госуслуг сейчас обходят дачные товарищества. Во время опроса дачники отвечают только два вопроса - будут ли они на даче 9 сентября и удобно ли будет голосовать. Пока нет четкой картины о том, где именно открывать избирательные участки.

- Сотни сотрудников МФЦ обошли дачные территории, мы задаем один вопрос, планируют ли жители находиться здесь 9 сентября, - пояснила Елена Громова. - Говорить о результатах пока рано, не все дачи заполнены, только 20 процентов дач заселены. Предстоящие выходные будут для нас определяющими. О выводах я буду говорить на следующей неделе.

При этом глава столичных МФЦ обратилась к представителям регионов с просьбой сообщить, где именно проживают москвичи. Затем слово взял первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он передал просьбу дачников о создании избирательных участков в садовых и дачных хозяйствах.

- У нас больше 11 тысяч СНТ - рекорд в нашей стране, более 2 миллионов садовых дачных участков, более 4 миллионов дачников, - напомнил Никита Чаплин. - На последней нашей встрече председатели и садоводы попросили дать им возможность 9 сентября провести теплые дни на даче и проголосовать на выборах мэра Москвы на территории своих садовых и дачных участков, поэтому прошу поддержать.

Председатель совета МОО «Московский союз садоводов» Андрей Туманов добавил, что дачники интересуются работой ярмарок в день голосования. «Спрашивают, а нельзя ли на каких-то крупных избирательных участках что-то вроде ярмарки устроить. Поэтому, если это не противоречит избирательному законодательству, здравому смыслу и прочему, почему бы и нет. Тем более, что никаких расходов на это не потребуется, нужно просто системно выстроить и договориться с продавцами сельхозпродукции, и народ еще подтянется и дважды будет нам благодарен», - сказал Андрей Туманов.

Один из представителей рабочей группы, член ассоциации юристов России, депутат Мосгордумы Александр Семенников считает, что опыт Москвы будет позитивным примером для всей России.

- Рабочая группа набрала темп своей деятельности, уже приняты важные решения, определены критерии, по которым будут создаваться временные избирательные участки, - отметил Александр Семенников. - Определяются районы, где эти участки будут образованы, и уже в ближайший понедельник мы сможем дать первый конкретный результат - назвать количество участков, которое, предположительно, будет создано в районах компактного пребывания москвичей в сентябре. Опыт Москвы будет, безусловно, позитивным примером для всех регионов Российской Федерации.

Ранее на официальном портале мэра Москвы запустили специальный сервис для сбора предложений от жителей столицы по созданию избирательных участков за пределами города. При Московской городской избирательной комиссии создана рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами столицы.