2018-06-21T17:54:15+03:00
Общество

Андрей Воробьев проверил качество благоустройства парка «Фабричный пруд» в Реутове

Укреплена береговая зона, очищено дно пруда, появились пляж, зона для воркаута, велосипедные дорожки и детская игровая зона
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Губернатор Андрей Воробьев (справа) проехал на велосипеде по набережной парка.Губернатор Андрей Воробьев (справа) проехал на велосипеде по набережной парка.
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Жители Реутова проголосовали за первоочередное включение парка «Фабричный пруд» в госпрограмму по формированию комфортной городской среды. Раньше здесь стояло сгоревшее кафе, территория была завалена мусором. В 2016 году началась реконструкция. Сегодня уже благоустроена и укреплена береговая зона, очищено дно пруда, появились пляж, зона для воркаута, волейбольная площадка, велосипедные дорожки, детская игровая зона. На новой сцене у воды проходят бесплатные концерты с участием звезд камерной и современной музыки.

Так парк выглядит после благоустройства.

Так парк выглядит после благоустройства.

Вместе с главой Реутова Станиславом Каторовым губернатор Московской области Андрей Воробьев проехал на велосипеде по набережной парка. В центре пруда в этом году установлен фонтан, его конфигурацию выбирали народным голосованием в интернете сами жители. Также запланировано обустройство дренажа подтопляемых зон, высадка новых деревьев, ландшафтная подсветка листвы. Дальнейшая модернизация парка предусматривает установку системы видеонаблюдения, уличных громкоговорителей, общедоступного Wi-Fi. Посетители парка рассказали Андрею Воробьеву, что исторически это место является сердцем города и поблагодарили за его возрождение.

А так парк выглядел еще недавно.

А так парк выглядел еще недавно.

Вскоре главным событием станет открытие смотровой площадки и возведение двух деревянных мостиков рядом со сценой на воде - они свяжут островок с основной территорией парка и станут живописным местом для фотографирования. Также по просьбе жителей Андрей Воробьев поручил главе Реутова в ближайшее время открыть на пруду прокат катамаранов.

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