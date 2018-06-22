2018-06-21T18:53:18+03:00
Экономика

Вернуть долги и обеспечить зерном Дальний Восток

Какие задачи стоят перед руководством Объединенной зерновой компании
Михаил ГОРШКОВ
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По мнению источников, близких правительству России, нынешнее руководство Объединенной зерновой компании и ее генеральный директор Михаил Кийко не являются фигурантами дела группы «Сумма».

Напомним, что Михаил Кийко исполняет обязанности генерального директора ОЗК с апреля 2017 года. Ранее в сообщениях некоторых СМИ и в социальных сетях Кийко напрямую связывали с делом Магомедовых на том основании, что «Сумма» все еще остается владельцем 50% минус одна акция ОЗК. Однако связь здесь если и просматривается, то обратная: гендиректор ОЗК воспринимается в правительстве России как человек, который должен привести дела кампании в порядок и избавиться от дурного наследства Магомедовых. На этом направлении перед ним стоят три равно масштабных разнонаправленных задачи.

С одной стороны, в ближайшее время ожидается переход контроля за пакетом акций, принадлежащих «Сумме» под контроль государственного ВТБ. Эти акции находятся в залоге у банка по кредитам, ранее взятым Суммой. Михаил Кийко должен проконтролировать и этот процесс, и последующий процесс приватизации части акций ОЗК, уже включенных в перспективные планы приватизации.

С другой стороны, Кийко уже начал довольно успешные действия по возвращению в бюджет компании более 2 млрд руб., которые прежнее руководство сумело «удачно» дать в долг нескольким компаниям, совершив предоплату за зерно, которое так и не было поставлено. Эти сделки, происходившие до 2014 года с компаниями, находившимися в то время в украинской юрисдикции, по сообщениям наших источников, являются предметом разбирательства в рамках расследования уголовного дела Магомедовых. При этом эксперты указывают, что эти сделки вообще могли бы никогда не всплыть и остаться безнаказанными, если бы не произошло возвращение Крыма в состав России.

Третья задача, которая стоит перед руководством ОЗК – начало строительства в 2018 году нового терминала по перевалке зерна на Дальнем Востоке. Введение в строй этих мощностей в 2021 году позволит осуществить захват рынка зерна Дальнего Востока, подобно тому, как это уже произошло в Средиземноморье.

Напомним, что на сегодня Российское зерно успешно вытеснило американское с египетского рынка и из Турции, и в целом Россия уверенно входит в тройку мировых экспортеров зерна, с общей стоимостью экспорта в 21 млрд долларов США.

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