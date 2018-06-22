Жителей Донбасса обманывают уже на входе в посольство Украины

СЕГОДНЯ 01:09 2018-06-22T01:35:07+03:00

Вот видите три женщины и парень у дверей? Они вносят вас в список, и присваивают номер. Каждый день по нему они ведут перекличку Фото: Александр БОЙКО

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Проходя по Леонтьевскому переулку Москвы, увидел перед зданием посольства Украины огромную шумящую очередь. Люди в ней размахивали руками, что-то выкрикивали. Казалось, там что-то активно продают, как на одесском Привозе. Первое впечатление не обмануло - там действительно торговали … местом в очереди на вход в консульский отдел посольства. Дверь у нему подпирали мускулистые хлопцы, и солидные дамы, которые размолвляли на суржике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/656796" frameborder="0"></iframe> Украинская мафия у консульства в Москве.Александр БОЙКО

- Почти две недели тут стою, - пожаловалась мне с конца очереди Алла из Донецка. - Была 400-сот какой-то. Они меня постоянно в очереди сдвигают, вымогают, чтобы по 200 рублей в день платила, чтобы не вычеркнуть из списка. А я каждый день прихожу, отмечаюсь, но почти не двигаюсь в этом чертовом списке. Это все афера! Они искусственно очередь создают, своих записывают в самое начало.

- Где эти мошенники?

- Вот видите три женщины и парень у дверей? Они вносят вас в список, и присваивают номер. Каждый день по нему они ведут перекличку. Если вас в живой очереди не оказалось, просто вычеркивают. А есть еще альтернативный список: вы платите одному из них деньги, а они двигают вас в списке, и даже присылают вам СМС с фотографией, где вы уже передвинулись на новое место.

- В здание посольства пускают за деньги? Вот это бизнес!

- Да мы не против такого бизнеса - хоть какой-то порядок. Но почему-то в конце живой очереди оказывается больше людей с Донбасса, чем жителей Киева или запада Украины, - вмешивается в разговор еще одна миловидная дама.

- Может, потому, что те больше денег дают?

- Думаю, что они вообще ничего не платят, просто есть указание пропускать западенцев в первую очередь, - выпалила сидящая на раскладном стульчике еще одна потерпевшая.

- Тише вы, тут целая мафия, если начинаешь им платить за голосование, то они начинают требовать перечислять им еще и деньги за СМС, - процедила шепотом Елена.

Действительно, о том, что у посольства Украины в Москве работают мошенники, написано прямо у его входа: "Внимание. Все виды бланков заявлений выдаются на приеме бесплатно, а также на сайте посольства. Не пользуйтесь услугами мошенников!"

Сотрудники полиции, пост которых неподалеку, лишь пожимают плечами. Все, что происходит на пороге посольства Украины - личное дело этой страны. Ведь территория посольства считается под юрисдикцией Украины.

А украинских дипломатов это вовсе не волнует. Как выяснилось, для них все граждане Украины - "клиенты".

Корреспондент "КП" заметил, как из посольства выскочили два сотрудника. Склонив головы и делая вид, что сосредоточенно рассматривают московский асфальт, они прошмыгнули мимо забора с колючей проволокой, толпы, а затем нырнули в подвальчик кафе "Ланчрум" на Тверской.

На столе их уже ждал ланч.

Я подхожу к их столику и представляюсь «патриотом Украины».

Корреспондент "КП» обнаружил банду мошенников у дипмиссии незалежной в МосквеФото: Александр БОЙКО

- Почему у вас такая очередь, да еще мошенники какие-то стоят, - спрашиваю.

- Не наш профиль работы, ничем помочь не можем, - ответил один из дипломатов, отхлебывая овощной супчик.

Корреспондент "КП" заметил, как из посольства выскочили два сотрудникаФото: Александр БОЙКО

- Но в "стране-агрессоре" такой вот позор - коррупция прямо на пороге Украины! Заставляют платить, чтобы попасть в посольство, - пытаюсь показаться своим в доску.

- Люди стараются, отдают все силы, - выдает дипломатично другой прожевав запеканку.

- Может в отпуске, не весь отдел работает, клиентов (!) много, - поддерживает его коллега.

- Может возьмете на заметку, ведь должно быть стыдно, - опять взываю к совести.

По желвакам вижу - думают, что ответить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/656797" frameborder="0"></iframe> Мнение украинских дипломатов.Александр БОЙКО

- А вот напишите в консульский департамент Украины, чтобы наладили электронную очередь в Москве. Я знаю, такие возможности есть в консульских отделах Украины в других странах. Например в Италии, - выдал украинский дипломат доедая супчик.

Снова иду к посольству и для чистоты эксперимента пытаюсь записаться в конец очереди.

- Вам что надо? - спрашивают меня нагло мошенники.

- Переоформить загранпаспорт.

- Я могу вас записать 329-м, - предложила мне одна из мошенниц по имени Лена. - Вы с какого города?

- С Луганска.

- Может неделю занять, но есть шанс, что раньше. Скидываете по 200 рублей в день, и я буду ежедневно присылать вам фото с вашим местом.

- А можно подумать?

- Ну смотрите, завтра может быть еще больше клиентов.

Спасибо тебе Боже, что я москаль, думал я, шагая по Тверской. Рядом беззаботно скакали мексиканцы, сенегальцы и поляки. Но мысль о несчастных "клиентах" у посольства Украины не оставляла меня ни на минуту.

- Может действительно, взять и написать в консульский департамент Украины, чтобы они сделали электронную очередь для своих же граждан, как в Италии? - думал я. - Нет, не буду. Мнение о коррупции на Украине можно легко получить любому, посмотрев на это глумление у посольства. Путь побудет.