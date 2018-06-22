На Ильинке расширяют пешеходную зону, а на Красной площади забивают голы роботу

СЕГОДНЯ 02:14 2018-06-22T02:17:42+03:00

В спортивном городке можно сразиться в настольный футбол и повторить один из подвигов сборной России. Фото: Павел КЛОКОВ

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От станции метро «Китай-город» поток туристов стекается в сторону Красной площади по двум улицам - Варварке и Ильинке. Вторая накануне полностью лишилась парковок. Но, правда, временно. До конца чемпионата (до 15 июля) по размеченной зоне будут ходить пешеходы.

- Это сделали, чтобы разгрузить улицу для туристов, - объяснили «КП» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). - Их количество сильно увеличилось. Болельщики идут на главную площадь страны.

Чтобы никто не угодил под машину, платные парковки, ставшие тротуаром, отделили от проезжей части металлическими ограждениями. Однако туристы и так не спешат перешагивать через бордюр.

- Да потому что видят парковочную разметку, предназначенную для машин, - пояснил корреспонденту «КП» инспектор ДПС, дежуривший на Ильинке. - Когда людей будет больше (вечером например), вся пешеходная зона заполнится.

Участок до Новой площади также временно останется без парковок. А тех водителей, которые сейчас подъезжают на Ильинку, просят припарковаться в другом месте.

Как устроен парк футбола.Фото: Павел КЛОКОВ

НИКОЛЬСКАЯ - НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ФАН-ЗОНА

На параллельной Никольской улице машин нет, так как пять лет назад она стала полностью пешеходной. Сейчас она напоминает Арбат или одесскую Дерибасовскую. Что называется, все для туристов. Здесь кафе, тут сувениры. Еще в двух шагах играет трубач в майке аргентинской сборной.

А сразу за ним четверо мексиканцев поставили рюкзаки в круг (ну точно как на школьной дискотеке) и набивают ногами мяч. Да так залихватски, что прохожие начали останавливаться и глазеть.

Над всей улицей висят маленькие фонарики в форме мячиков и напоминают о футбольном празднике. Вечером Никольская становится центром притяжения болельщиков. Хотя и говорят, что главное их место - Манежная площадь. Там туристы больше бывают днем. А вечером перемещаются сюда, где полно кафе и ресторанов.

Чтобы одолеть механического вратаря, бить по мячу надо не только точно, но и сильно. И в девятку.Фото: Павел КЛОКОВ

ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ВРАТАРЬ

Специально к чемпионату мира в столице оборудовали целый игровой парк. И разместили его в самом сердце Москвы - на Красной площади. Наш и иностранный народ до последнего гадал, что же там будет. И вот вчера всех желающих начали пускать в парк - через рамки металлоискателей (вход в него - со стороны храма Василия Блаженного, выход - со стороны Исторического музея).

Парк - это такая огороженная территория с разными аттракционами. Самый популярный - робот-вратарь. Игрок бьет мячом по воротам, а искусственный голкипер, реагируя на движение, парирует удар. То есть бить надо не только точно, но и сильно.

Сразу после открытия парка проверить собственный удар выстроились десятки желающих. В том числе корреспондент «КП». Пока стояли, наблюдали за роботом-вратарем. Тот отражал почти все удары, кроме летящих в девятку.

Именно туда я и попал, когда подошла моя очередь (честное слово!).

На всей территории парка постелен мягкий искусственный газон. Так что можно сидеть (или лежать) в любом месте.

Чуть дальше стоят пять столов с настольным футболом. Это, пожалуй, второй по популярности аттракцион. Папы играют с сыновьями, мамы с дочками, детвора - друг с другом.

«Бронзу» я бы присудил испытанию, которое называется «бомбардир». Участнику нужно вдарить мячом по одному из девяти щитков, который мигает. Чем больше будет точных ударов, тем больше очков начислит тебе устройство. Ребята соревнуются целыми компаниями.

Также в парке футбола можно охладиться. В прямом смысле слова. Зайти в павильон с ледяными скульптурами. Каждая из них посвящена тому или иному городу, в котором проходят игры чемпионата.

Вход в парк футбола ЧМ-2018 бесплатный. До 15 июля в нем будут проводить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола и розыгрыши призов.

Время работы - с 10.00 до 22.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Они предложили нашим женщинам отдаться за бургеры»

Игорь ПАВЛОВ

Компания Burger King удалила объявление, в котором посулила пожизненное обеспечение девушкам, забеременевшим от футболистов.

Сеть быстрого питания Burger King объявила щедрое вознаграждение женщинам, которые забеременеют от Месси, Роналду, Салаха и других звезд мирового футбола. Мол, пора уже закладывать футбольные гены. Глядишь, подрастет с годами молодая футбольная смена нашей сборной тут, на родине. А тот, кто забеременеет, получит три миллиона рублей и пожизненный запас бургеров. Ну, так пошутили.

Пользователи социальных сетей шутку не поняли и резко осудили эту пиар-выходку. Это понятно: такой юмор выглядит как издевательство над семейными ценностями. Кстати, накануне депутат Госдумы Тамара Плетнева заявила, что беспорядочные половые связи во время чемпионата до добра не доведут. Болельщики свалят в свои Америки и Франции, а нашим женщинам потом детей поднимать.

В общем, Burger King подумал-подумал, да и снял нашумевшее объявление. И там же, где оно появилось (в паблике ВКонтакте), опубликовал сообщение: «Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным. Благодарим вас за обратную связь».

Но некоторые пользователи так и не поняли, чего в нем было оскорбительного. Однако им доходчиво объяснили их коллеги по сети: «Мало того что они предложили нашим женщинам отдаться непонятно кому, - рассуждает Андрей М. - Так еще и делать это за бургеры».

В пресс-службе компании комментировать инцидент отказались.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Как сохранить в Москве атмосферу чемпионата мира после его завершения?

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:

- Такой мегаполис, как Москва, должен стараться каждый год проводить события мирового уровня. С творческим и туристическим потенциалом. Инфраструктура для этого есть. Речь не только о стадионах, но и о театрах, концертных залах, отелях, ресторанах. Нужно определиться с содержанием этих праздников. Нужна внятная культурная политика и продюсеры мирового уровня.

Вячеслав ДАНИЛОВ, Центр политанализа:

- Это как требовать сохранить воскресенье в понедельник. Уедут болельщики, вернемся в свою прежнюю Москву. Париж - праздник каждый день не потому, что там ежедневное мегасобытие. А потому, что это живой мегаполис.

Петр ШКУМАТОВ, общественный деятель:

- Не место создает настроение, а люди. Отдельно стоит обратить внимание и, может быть, пересмотреть наше законодательство, запрещающее гулянья, происходящие в рамках чемпионата мира. Сейчас на многое смотрят сквозь пальцы, но если то же самое будет продолжаться в обычные дни, то у гуляющих будут проблемы.

Егор ХОЛМОГОРОВ, политолог:

- Я не хотел бы, чтобы Москва постоянно жила в такой атмосфере. Даже месяца много. Несколько летних дней в год - и достаточно. Давайте в конце июня устраивать Московский карнавал, и пусть проторившие дорогу гости со всего мира на него съезжаются.

Михаил КОРОБКО, москвовед:

- Устраивать беспросветный карнавал и изменить характер городских праздников. Нужны мероприятия, привлекающие иностранцев, давно пора их придумывать.

Роман ПЛЮТА, глава «Православного союза»:

- Надо проводить в России чемпионаты по всем остальным видам спорта. А их сегодня столько, что мы сможем загружать наши стадионы круглый год. Еще и зарабатывать на этом. И, конечно, самим тоже стать спортивнее и здоровее!

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Москва и москвичи изменились. Праздники в доме меняют обывателя - прибрались даже в дальних углах, умыли детей, нарядились, приготовили праздничный ужин. Нужно остаться такими же внимательными и терпимыми друг к другу, какими мы предстали перед гостями. Быть добрыми, улыбчивыми, отзывчивыми - это счастье.