В московском метро запустили экскурсии с аудиогидами

СЕГОДНЯ 14:38 2018-06-22T14:47:13+03:00

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Для самостоятельных экскурсий по метро столицы появились аудиогиды. Информация об истории развития подземки транслируется на русском, английском и китайском языках. Маршруты на выбор - по Кольцевой, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской веткам. В устройстве нужно только выбрать нужный язык и линию.

Аудиогида можно взять в прокат на 11 стойках метро «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в информационном центре на «Тушинской». До конца июня также появятся экскурсии на немецком, испанском и французском.

Цена проката: 350 рублей плюс залог в 1500 рублей (его вернут в обмен на аудиогид. - Прим. авт.).

Время работы: 8.00 - 19.00. Устройство нужно сдать в день проката.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Стойки «Живое общение» работают на станциях:

- «Площадь Революции»;

- «Арбатская» Арбатско-Покровской линии;

- «Киевская» Арбатско-Покровской линии;

- «Павелецкая» Замоскворецкой линии;

- «Пушкинская»;

- «Баррикадная»;

- «Комсомольская»;

- «Белорусская»;

- «Парк культуры» Кольцевой линии;

- «Китай-город» Калужско-Рижской линии;

- «Сретенский бульвар».