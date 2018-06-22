В московском метро запустили экскурсии с аудиогидами
Для самостоятельных экскурсий по метро столицы появились аудиогиды. Информация об истории развития подземки транслируется на русском, английском и китайском языках. Маршруты на выбор - по Кольцевой, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской веткам. В устройстве нужно только выбрать нужный язык и линию.
Аудиогида можно взять в прокат на 11 стойках метро «Живое общение», в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в информационном центре на «Тушинской». До конца июня также появятся экскурсии на немецком, испанском и французском.
Цена проката: 350 рублей плюс залог в 1500 рублей (его вернут в обмен на аудиогид. - Прим. авт.).
Время работы: 8.00 - 19.00. Устройство нужно сдать в день проката.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Стойки «Живое общение» работают на станциях:
- «Площадь Революции»;
- «Арбатская» Арбатско-Покровской линии;
- «Киевская» Арбатско-Покровской линии;
- «Павелецкая» Замоскворецкой линии;
- «Пушкинская»;
- «Баррикадная»;
- «Комсомольская»;
- «Белорусская»;
- «Парк культуры» Кольцевой линии;
- «Китай-город» Калужско-Рижской линии;
- «Сретенский бульвар».