На Москву обрушился крупный град

23 Июнь 18:01 2018-06-24T07:06:02+03:00

Ненастье прошло не по всему городу, а локально в нескольких районах Фото: Олеся НОСОВА

Однако, как утверждают синоптики, осадки имели локальный характер и вообще такое явление норма для июня месяца [фото, видео]

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"Скоро зима", "Лето кончилось?!", "Никакой град футбольному настроению не помеха". С такими подписями москвичи выкладывали фотографии московской непогоды, демонстрируя градины, размером с крупную горошину.

percy_toyterrier Когда мне нужно было выходить на своей остановке, за минуту полил сильный дождь

Ненастье прошло не по всему городу, а локально в нескольких районах, преимущественно на Западе, Северо-Западе и Севере столицы.

shera.gr В Мск местами треш, ливень и град, на дороге совсем швах!

- По прогнозу мы ждали сегодня во второй половине дня усиления ветра до 18 метров в секунду и грозу, - сообщила "КП" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - И то, что случился град - ничего удивительного. С завтрашнего дня ожидается значительное похолодание, и когда два воздушных потока встречаются (жаркий и холодный) возможно образование кусочков льда.

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Специалист отметила, что подобное явление, хоть и считается Неблагоприятным явлением природы, но никакой опасности не несет. Да и случается каждый год в июне-июля.

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Так что до окончания лета еще далеко.

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Огромное дерево упало прямо на Ленинградском проспекте

Легковая машина чудом увернулась от падающих веток

Это произошло около 18 вечера. Из-за урагана огромный тополь рухнул прямо на шоссе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/657050" frameborder="0"></iframe> Огромное дерево упало прямо на Ленинградском проспекте.Легковая машина чудом увернулась от падающих ветокДина КАРПИЦКАЯ

- Это в районе метро «Динамо» произошло. Если ехать в сторону области из центра. - Рассказал «КП» очевидец Илья Карпов. - Передо мной ехала голубая «Тайота». И когда дерево начало падать, водитель как-то ухитрился увернуться. В итоге машина не пострадала, но оказалась зажата между двух рухнувших стволов. Чудом никто серьезно не пострадал.