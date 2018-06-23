2018-06-24T07:06:02+03:00
Общество

На Москву обрушился крупный град

Однако, как утверждают синоптики, осадки имели локальный характер и вообще такое явление норма для июня месяца [фото, видео]
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Ненастье прошло не по всему городу, а локально в нескольких районахНенастье прошло не по всему городу, а локально в нескольких районахФото: Олеся НОСОВА
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"Скоро зима", "Лето кончилось?!", "Никакой град футбольному настроению не помеха". С такими подписями москвичи выкладывали фотографии московской непогоды, демонстрируя градины, размером с крупную горошину.

percy_toyterrierpercy_toyterrier
Когда мне нужно было выходить на своей остановке, за минуту полил сильный дождь
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Ненастье прошло не по всему городу, а локально в нескольких районах, преимущественно на Западе, Северо-Западе и Севере столицы.

shera.grshera.gr
В Мск местами треш, ливень и град, на дороге совсем швах!
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- По прогнозу мы ждали сегодня во второй половине дня усиления ветра до 18 метров в секунду и грозу, - сообщила "КП" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - И то, что случился град - ничего удивительного. С завтрашнего дня ожидается значительное похолодание, и когда два воздушных потока встречаются (жаркий и холодный) возможно образование кусочков льда.

trapezondaltrapezondal
Ливень в Москве
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Специалист отметила, что подобное явление, хоть и считается Неблагоприятным явлением природы, но никакой опасности не несет. Да и случается каждый год в июне-июля.

rozaliyagalimovarozaliyagalimova
ливень в москве
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Так что до окончания лета еще далеко.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Огромное дерево упало прямо на Ленинградском проспекте

Легковая машина чудом увернулась от падающих веток

Это произошло около 18 вечера. Из-за урагана огромный тополь рухнул прямо на шоссе.

Огромное дерево упало прямо на Ленинградском проспекте.Легковая машина чудом увернулась от падающих ветокДина КАРПИЦКАЯ

- Это в районе метро «Динамо» произошло. Если ехать в сторону области из центра. - Рассказал «КП» очевидец Илья Карпов. - Передо мной ехала голубая «Тайота». И когда дерево начало падать, водитель как-то ухитрился увернуться. В итоге машина не пострадала, но оказалась зажата между двух рухнувших стволов. Чудом никто серьезно не пострадал.

Последствия урагана на Севере Москвы.

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