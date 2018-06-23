На Москву обрушился крупный град
"Скоро зима", "Лето кончилось?!", "Никакой град футбольному настроению не помеха". С такими подписями москвичи выкладывали фотографии московской непогоды, демонстрируя градины, размером с крупную горошину.
Ненастье прошло не по всему городу, а локально в нескольких районах, преимущественно на Западе, Северо-Западе и Севере столицы.
- По прогнозу мы ждали сегодня во второй половине дня усиления ветра до 18 метров в секунду и грозу, - сообщила "КП" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - И то, что случился град - ничего удивительного. С завтрашнего дня ожидается значительное похолодание, и когда два воздушных потока встречаются (жаркий и холодный) возможно образование кусочков льда.
Специалист отметила, что подобное явление, хоть и считается Неблагоприятным явлением природы, но никакой опасности не несет. Да и случается каждый год в июне-июля.
Так что до окончания лета еще далеко.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Огромное дерево упало прямо на Ленинградском проспекте
Легковая машина чудом увернулась от падающих веток
Это произошло около 18 вечера. Из-за урагана огромный тополь рухнул прямо на шоссе.
Огромное дерево упало прямо на Ленинградском проспекте.Легковая машина чудом увернулась от падающих ветокДина КАРПИЦКАЯ
- Это в районе метро «Динамо» произошло. Если ехать в сторону области из центра. - Рассказал «КП» очевидец Илья Карпов. - Передо мной ехала голубая «Тайота». И когда дерево начало падать, водитель как-то ухитрился увернуться. В итоге машина не пострадала, но оказалась зажата между двух рухнувших стволов. Чудом никто серьезно не пострадал.
Последствия урагана на Севере Москвы.