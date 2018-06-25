Наше Подмосковье. В здоровом теле - здоровый дух

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-25T01:22:55+03:00

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В воскресенье Андрей Воробьёв совершил рабочую поездку в городской округ Кашира. За последние годы город стремительно меняется в лучшую сторону. И внешне, и экономически.

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА

На улицах Каширы жители с удовольствием общались с губернатором. Горожане поблагодарили Андрея

Воробьёва за преображение города, отмечая, как меняется их родной край. Губернатору здесь представили проект пешеходной зоны, которая появится на улицах Стрелецкая и Советская. Вся документация уже прошла необходимую экспертизу. Асфальт здесь заменят на плиточное мощение, сделают полосу для односторонней парковки. Часть улиц, предназначенную для пешеходных прогулок, озеленят, появится стильное ландшафтное освещение.

- У нас практически каждый муниципалитет имеет свою программу благоустройства, - сообщил губернатор. - В Кашире это въездная зона и центральная улица, они будут отреставрированы, с велосипедными дорожками, фонтанами, удобными остановками.

Сейчас в городском округе благо-устраивают две въездные группы - на пересечениях Стрелецкой улицы с Каширским проездом и Иваньковского шоссе со Стрелецкой. Также в этом году начнут обустройство пешеходной зоны на Садовой улице, нескольких участков улиц Свободы, Коммуны, Рабочего городка. В 2020 году возьмутся за сквер имени генерала Белова и площадь у стадиона имени Елисеева.

В разговоре с местными жителями губернатор отметил:

- Наша глобальная задача - продвинуть экономику. Создаем особую экономическую зону, индустриальный парк, порядка 200 гектаров будет предусмотрено для создания новых предприятий. Наша задача - создать мощный промышленный, перерабатывающий кластер, чтобы были рабочие места. Спасибо, что замечаете нашу работу!

С НОВЫМ ФОКОМ!

В Кашире Андрей Воробьёв проконтролировал ход строительства спортивных объектов. Этим летом здесь планируют сдать в эксплуатацию новый Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. После запуска сюда переедет городская спортшкола, в которой ребят сейчас готовят по 14 видам спорта. В ФОКе губернатор пообщался с юными пловцами - будущие чемпионы рады, что у них наконец-то появится своя вода. До этого им приходилось арендовать для занятий другие бассейны.

Помимо этого, в Кашире продолжается реконструкция городского стадиона имени Елисеева.

- У нас существует программа реконструкции и ремонта центральных стадионов городов, - напомнил Андрей Воробьёв. - В Кашире один из таких объектов. Он долгое время был в запустении, а сейчас выделены средства и в двадцатых числах сентября здесь будет современный спортивный комплекс для легкой атлетики, для футбола. Такая программа у нас действует во многих городах, более десяти городов каждый год ремонтируют свои центральные стадионы. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил: «Спортклубу уже более 50 лет, центральный стадион достаточно поизносился. Было поручение губернатора - привести его в порядок. Сейчас на объекте начались достаточно активные работы».

Жители Каширы рассказали Андрею Воробьёву, каким они хотят видеть свой город. Фото: Пресс-служба МО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Колокол от губернатора

В воскресный день Андрей Воробьёв принял участие в праздничном богослужении на окраине Каширы, на живописном берегу Оки - здесь восстановлен православный женский Никитский монастырь. Здешняя колокольня была разрушена после Октябрьской революции, почти сто лет назад. Часть зданий уничтожили, оставшиеся помещения использовали как хозпостройки и склады. Старый монастырь удалось вернуть в первозданный вид благодаря усилиям Фонда восстановления порушенных святынь, сопредседателями которого являются Андрей Воробьёв и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«В Кашире восстановили Преображенский собор и Никитский храм - старые святыни Подмосковья, - написал Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram. - В советское время здесь были клуб и чулочная фабрика, потом их забросили. Звонницу пришлось отстраивать с нуля».

- Подмосковье стало местом восстановления и строительства храмов Божьих, - сказал, в свою очередь, митрополит Ювеналий. - Мы рады, что на богослужении нас приветствует колокольный звон и главный колокол над головой пожертвован нашим губернатором. За последнее время мы много храмов построили, а в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха вместе с нашим губернатором создали благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь. Сегодня мы освящаем уже седьмой храм, который был в руинах, еще около двух десятков храмов находятся на реконструкции.