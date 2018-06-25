Прогноз погоды на 25 июня - 1 июля: Москву ждет жаркая неделя, +31 градус!

СЕГОДНЯ 12:00 2018-06-25T12:16:27+03:00

Если в июне такое пекло, что же будет в июле и августе? Ждет ли столицу повторение аномального зноя 2010 года? Синоптики дали прогноз погоды на 25 июня - 1 июля

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В Москве стало чуть прохладнее, воздух освежили дожди - они прошли во многих районах столицы и области в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Днем 25 июня снова светит солнце, дождей больше не предвидится, воздух прогреется максимум до +25. Идеальная летняя погода!

А во второй половине недели столица раскалится до +30...+31 градуса. Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 25 июня - 1 июля:

В понедельник, 25 июня, переменная облачность, без осадков, ощутимый ветер - его скорость 5 - 10 м\сек. В столице +23...+25 градусов, по области +21...+26.

Во вторник, 26 июня, ночью +7...+12 градусов, днем +22...+27. Переменная облачность, сухо, почти безветренно.

В среду, 27 июня, под утро +10...+15 градусов, днем +23...+28. И снова облаков на небе совсем немного, дождей не ожидается.

В четверг, 28 июня, ночью +12...+17 градусов, днем жарища усилится до +31. Солнечно и сухо.

В пятницу, 29 июня, практически без перемен: ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30. И никакого намека на дожди, безоблачное небо. Атмосферное давление всю неделю повышенное, 750 - 754 мм рт. ст.

В субботу и воскресенье, 30 июня и 1 июля, есть вероятность коротких локальных дождей. По ночам +12...+17 градусов, днем +23...+28.

Июнь-2018 по средней температуре пока в точности соответствует климатическим нормам, напоминают в Московском метеобюро. Однако это та самая средняя температура по больнице, которая не говорит ни о чем: в начале лета было очень холодно, по ночам даже заморозки в Подмосковье случались. А во второй половине июня, наоборот, жара. В итоге - норма!

А вот дожди в первый летний месяц в дефиците. Пока в июне столице досталось 52,4 мм влаги, это 70% нормы. И, судя по прогнозу, больше не накапает.

Тридцатиградусная жара в июне многих москвичей насторожила: если в начале лета так, то до каких температур раскалится столица в июле и августе? Ведь обычно пик зноя приходится на вторую половину лета. Ждать ли повторения аномального пекла, которое накрыло Москву в августе 2010-го, засух и лесных пожаров?

Нет, подобных аномалий в 2018 году не предвидится, успокоил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как и в июне, средняя температура всех летних месяцев будет в рамках климатических норм или чуть выше. Но, опять же и в июне, столицу будет кидать то в жару, то в холод. Засуха Москве и области тоже не грозит, уверяют в Гидрометцентре.