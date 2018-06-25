Новые обитатели Московского зоопарка: Два амурских тигра поселились на «Острове зверей»

СЕГОДНЯ 14:15 2018-06-25T14:35:52+03:00

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В столичном зоопарке - очередное прибавление. В вольере на «Острове зверей» (он находится между павильоном «Копытные Африки» и вольерами с дикими лошадьми, верблюдами, оленями. - прим. авт.) поселились два молодых амурских тигра. Их привезли из Центра воспроизводства редких видов в Подмосковье. Годовалые самцы родились в этом Центре в апреле 2017 года.

- Животные хорошо перенесли дорогу и сейчас осваиваются в своем новом доме, с любопытством исследуют территорию, гуляют по вольеру, а также играют друг с другом, - рассказала сайту мэра Москвы mos.ru директор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Понаблюдать за кормлением этих полосатых хищников можно рано утром. Свежее мясо тигры получают в 7.30 - 7.50 утра, когда зоопарк уже открылся и готов принять первых посетителей.

В будущем тигрята будут участвовать в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе. Родителей самцов когда-то доставили в зоопарк из дикой природы. Теперь их потомство считается особо ценным для генетиков. Самка из этого помета уже уехала в зоопарк Екатеринбурга. А в зоосаде Копенгагена живет брат московских тигрят - родившийся в 2014 году тигр Мирон.

Сейчас новые обитатели Московского зоопарка весят около 90 килограммов. К трем годам они окрепнут, станут совсем взрослыми и будут весить в два - три раза больше. Как отмечают специалисты, детство у тигров длится два - три года (подробнее об амурских тиграх - см. «Справку «КП»).

Кстати, в столичном зоопарке постоянно случается прибавление в семействе. Зверей или привозят из других зоосадов и подмосковного Центра воспроизводства редких видов, или малыши рождаются в вольерах. К примеру, в прошлом году к нам впервые приехали экзотический трубкозуб и три пары папуанских пингвинов. До конца года в Москву привезут редких мадагаскарских фоссов, а также впервые за 30 лет там поселится птица-секретарь. В конце мая - начале июня этого года в Московском зоопарке на свет появились детеныши овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов. Сейчас всего здесь обитает более тысячи видов и восемь тысяч экземпляров животных.

СПРАВКА «КП»

Амурский тигр (уссурийский тигр, или сибирский тигр, или дальневосточный тигр) - самый крупный тигр на планете, а также самый крупный представитель семейства кошачьих. В отличие от львов, которые живут прайдами, тигр ведет одиночный образ жизни. Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По данным 2015 года, на берегах рек Амур и Уссури в Амурском, Хабаровском и Приморском крае обитают всего 540 особей этого вида. Амурского тигра можно встретить также на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи.