Собянин - москвичам: «Подписи сдал!»

СЕГОДНЯ 18:29 2018-07-02T18:33:39+03:00

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Действующий мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 2 июля, сдал в Мосгоризбирком необходимые документы и подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку. Теперь избирательная комиссия вправе принимать решение о регистрации Собянина кандидатом в мэры столицы. Напомним, он идет на выборы как самовыдвиженец, поэтому по закону ему нужно было собрать 36 тысяч 81 подпись избирателей.

Мэр сдал 39 тысяч 689 подписей жителей. К ним прилагаются 115 подписей муниципальных депутатов. Это максимально допустимое количество подписей депутатов, которое кандидаты могут принести в избирком.

- Спасибо огромное волонтерам и всем, кто поддержал меня, - написал сегодня Сергей Собянин на своем сайте (www.sobyanin.ru). - Спасибо всем, кто дал свои предложения и наказы. Это очень важно для формирования моей предвыборной программы, постараюсь учесть все пожелания москвичей.

Напомним, с 4 июня Мосгоризбирком принимает документы от желающих стать мэром Москвы. Голосование пройдет в столице 9 сентября. В списке претендентов уже 31 человек. Среди них - бизнесмен Герман Стерлигов, глава Таганского района Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», директор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, Михаил Дегтярев от партии ЛДПР, музыкант, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий и российский журналист Антон Красовский.

Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18.00 3 июля. А сам список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позже 13 июля.