2018-06-23T14:28:50+03:00
Происшествия

В московском аэропорту "Домодедово" полетел сервер регистрации пассажиров

Из-за компьютерных сбоев многие рейсы задержаны, а некоторые и вовсе отменены. Тысячи людей застряли в воздушной гавани
Василиса НИКОЛАЕВА
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Из источников стало известно, что дало сбой компьютерное обеспечениеИз источников стало известно, что дало сбой компьютерное обеспечениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из крупнейших аэропортов России - аэропорт "Домодедово" погружен в неразбериху и хаос.

Из источников стало известно, что дало сбой компьютерное обеспечение. На стойках регистрации гигантские очереди. Самолеты не могут вылететь по расписанию. Такое продолжается с самого утра.

Как пояснили "КП" в пресс-службе аэропорта:

- Ряд авиакомпаний по всему миру испытывали проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации компании SITA. Мы предоставили авиакомпаниям, столкнувшимся с этой ситуацией, аэропортовую систему регистрации, которая используется для большинства рейсов в Домодедово.

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