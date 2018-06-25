Суд подтвердил безопасность воздуха в метро и на МЦК для здоровья пассажиров

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-25T19:59:29+03:00

Суд удовлетворил иск Московского метрополитена к "Общей газете", которая опубликовала статью об опасном воздухе в подземке и на московском центральном кольце (МЦК)

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Тем самым подтвердив, что в воздух в метро и на кольце безопасен для здоровья пассажиров, сообщили в пресс-службе метрополитена. Московский метрополитен требовал защитить его деловую репутацию и опровергнуть недостоверные сведения.

Газета в октябре прошлого года опубликовала материал, в котором сообщила, что воздух в поездах московского метрополитена и МЦК опасен для здоровья человек. На "синей" и Кольцевой ветках, как утверждало издание, содержание углекислого газа превышает норму. А в поездах на Замоскворецкой и Сокольнических линиях воздух якобы содержит количество пыли, опасное для здоровья. Однако суд установил, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Обязать общество с ограниченной ответственностью "Общая газета.РУ" опубликовать опровержение за его счет в том же средстве массовой информации", - говорится в копии резолюции суда, имеющейся в распоряжении редакции. При этом опровержение должно быть доступным читателям на главной странице сайта издания в течение трех месяцев.

Как рассказали в пресс службе метрополитена, СМИ должно удалить публикацию о плохом качестве воздуха в метро и опубликовать опровержение статьи. «Воздух в Московском метрополитене соответствует всем санитарным нормам и правилам. Для нас важно состояние здоровья наших пассажиров и комфорт их поездок», - подчеркнули в пресс-службе метро Москвы.