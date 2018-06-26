Москва приветствует Апулию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-25T21:48:19+03:00

Изменить размер текста: A A

До недавнего времени, чтобы оказаться на каблуке апеннинского сапога, российским туристам надо было сначала долететь до Рима, пересесть на местную авиакомпанию либо 5 - 6 часов добираться автобусом или поездом до столицы региона Апулия - города Бари.

С 24 июня Апулия стала ближе: S7 связала прямыми авиарейсами «Домодедово» и аэропорт Бари имени Кароля Войтылы (Папа Римский Иоанн Павел II). Пока выполняется один рейс в неделю, с августа планируется два.

В 2016 году в Апулии побывали 14,5 тысячи россиян, в 2017 году - 17 тысяч. Рост популярности этого региона во многом связан с тем, что в Бари находится храм Николая Чудотворца и многие православные паломники приезжают поклониться мощам святого. Как сообщил на состоявшейся в правительстве Москвы пресс-конференции руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин, сейчас наблюдается рост туристического потока между нашими странами: в прошлом году Италию посетили больше 900 тысяч россиян, а Россию - 200 тысяч итальянцев.

Прямое авиасообщение между Москвой и Бари усилит эту тенденцию, а фестиваль «Привет, Апулия!» будет посвящен его открытию. Организатор фестиваля Иван Королёв-Бандерблог рассказал, что москвичи и гости столицы познакомятся с культурой Южной Италии, увидят современные итальянские киноленты, смогут принять участие в кулинарных, языковых и творческих мастер-классах.

Итальянские артисты представят программу народной и современной музыки. Гости фестиваля не только услышат традиционный музыкальный инструмент юга Италии - тамбурелло, но и смогут получить уроки игры на этом звучном бубне. Танцоры проведут мастер-класс основам зажигательного танца пиццика, который зародился несколько веков назад в Апулии. Итальянские актеры будут показывать на открытой сцене спектакли о своем регионе, а уличные артисты устроят в парке Горького развлекательное шествие.

Как рассказал президент региона Апулия Микеле Эмилиано, в Москву привезут фильм режиссера-апулийца Дженнаро Нунцианте «Падаю с облаков». Его будут показывать на открытой площадке «Эрмитажа». Эта лента, снятая в 2009 году, стала самой кассовой в истории итальянского кинематографа. В Москве ожидается и исполнитель главной роли Кекко Дзалоне, который, кстати, написал и музыку к фильму. Кроме этой картины, будут показаны и другие современные итальянские фильмы, получившие награды на европейских кинофестивалях: «Божьей милостью» (2014), «Война деревенщины» (2017), «В дорогу с тарантеллой» (2017), «Руди Валентино» (2017).

Как отметил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, на фестивале можно будет не только посмотреть и послушать, но и попробовать - итальянские кулинары приготовят для гостей традиционные апулийские угощения. Кстати, деликатесы, вино и сувениры из Апулии можно будет купить на фестивальной ярмарке.

В общем, ожидается яркий, шумный, многолюдный праздник.

КСТАТИ

Фестиваль «Привет, Апулия!» не единственный в этом году. В декабре в столичном Манеже откроется международная выставка «Здравствуй, Италия!», миссия которой - демонстрация достижений итальянской и российской культуры. Впервые она состоялась в 2016 году и собрала более 50 тысяч гостей.