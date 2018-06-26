Волонтеры собирают подписи в поддержку Собянина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-25T21:55:47+03:00

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Москва готовится к выборам мэра. Напомним, они пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Претенденты на высокий пост уже приходят в Мосгоризбирком с необходимыми документами для дальнейшей регистрации кандидатами. На выборы как самовыдвиженец идет и действующий мэр Сергей Собянин. По правилам самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи подписей избирателей, то есть 0,5 процента от общего числа избирателей в Москве. Волонтеры уже начали сбор подписей для кандидата Собянина. Мы решили изнутри посмотреть, что происходит в штабе и как именно работают волонтеры.

«ПОМНИ О ВЕЖЛИВОСТИ, ГОВОРИ УВЕРЕННО»

В центре Москвы на Покровке в Центральном доме предпринимателя открылся избирательный штаб Сергея Собянина. Вместе со мной из автобуса на Садовом кольце выходят две девушки и направляются туда, куда и я, - в штаб Собянина. Сегодня пятница, в штабе кипит жизнь, много молодежи, постоянно приходят жители.

- В нашей команде уже более 6000 волонтеров, - рассказывает мне молодой человек Олег на стойке информации у входа. - Кто-то работает в штабе, кто-то собирает подписи на улицах города. Работа найдется каждому. Но сначала приглашаем на бесплатный мастер-класс для волонтеров, желающих научиться общению с жителями.

Кстати, такие занятия проводятся в штабе Собянина регулярно. Мне удалось попасть на тренинг по деловому этикету и ораторскому мастерству.

- Разговаривайте с людьми так, чтобы ваш голос не был тихим и неуверенным, - объясняет лектор, - иначе вас просто не услышат и вам не поверят. К тому же вам предстоит во время сбора подписей общаться с жителями и на шумных улицах в том числе. Поэтому сейчас потренируемся, выполним упражнения для развития голоса. Нам нужна сила, высота, благозвучность речи.

Занятие мне и всем его участникам понравилось. Такие знания пригодятся и в обычной жизни. Полученные навыки волонтеры сразу же решают применить на практике и отправляются в пикеты по сбору подписей в поддержку нашего кандидата. Многие едут на велосипедах, а я и еще несколько человек - на самокатах. Так удобнее и быстрее передвигаться по благоустроенным улицам.

- Я призываю вас к заинтересованности и доброжелательности, потому что программа Собянина позитивная, это программа изменений к лучшему, новых современных стандартов жизни в городе, - напутствовал нас перед выездом в город глава штаба Собянина Константин Ремчуков. - Это программа удобства и дебюрократизации. Если люди жалуются вам на что-то, у них есть претензии, нужно их внимательно выслушать. Если надо, научите их пользоваться электронными форматами общения с властями, более прогрессивными и эффективными, например, через портал «Активный гражданин». Беседуя с человеком, помните о вежливости, добром отношении, не поддавайтесь на провокации. То, что вы делаете, это очень важно городу, очень важно людям, очень важно Собянину.

ПОЖЕЛАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

Перед выездом в город заметила на информационной доске в штабе сводку собранных подписей. Оказывается, уже более 25 тысяч москвичей выразили поддержку Собянину. То есть 69 процентов от необходимого (36 тысяч. - Авт.) количества. Волонтеры в штабе начали их тщательно проверять.

- Нам важно, чтобы каждая подпись была правильно оформлена и потом учтена в Мосгоризбиркоме, - втолковывает мне один из волонтеров в нашей группе студент Андрей. - Мы не просто собираем закорючки на бланках и данные людей. Нужно быть внимательными. Не всегда есть паспорта у людей, кто-то ошибается в заполнении листов.

Быть волонтером - важно и непросто. Об этом говорил и сам Собянин на недавней встрече с волонтерами в своем штабе.

- Скажу вам спасибо за то, что записались в наш штаб волонтерами, - поблагодарил Сергей Собянин. - По сути дела, вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе, со мной. Я очень благодарен вам. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тысяч подписей. Конечно, это непростая работа. И я прошу, чтобы вы ее выполнили честно и ответственно. Мы вместе должны сформировать такую программу, которая реально двигала бы наш город вперед.

«НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИТИЕ СТОЛИЦЫ»

На следующий день, в субботу, в штабе Собянина еще больше посетителей, чем накануне в будний день. Волонтеры и я вместе с ними получаем бланки для сбора подписей. Сегодня мы работаем не в центре города, а в его отдаленных районах. Мы как раз возле станции Московского центрального кольца «Владыкино».

Волонтеров штаба Собянина вообще можно встретить по всей столице. Каждый день пешком, на великах и на самокатах сборщики подписей появляются в парке Горького, музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», на Болотной набережной, в парках «Зарядье», «Кузьминки», «Северное Тушино» и «Сокольники» и в других любимых местах прогулок москвичей.

- Мне не все равно, в каком городе я живу, я люблю Москву и хочу, чтобы она развивалась, - говорит Александр Морозов, волонтер, студент. - Собянин уже многое сделал для этого. Парки стали красивыми и удобными, решаются проблемы с пробками. С удовольствием пользуюсь МЦК. Удобно ездить по городу и по выделенным полосам для общественного транспорта. Считаю, нужно продолжать развитие нашего города. Поэтому я пришел в штаб Собянина.

В фирменных белых футболках и кепках ребята собирают подписи в поддержку мэра. Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей "Москва"

КСТАТИ

Каждая встреча - разговор о важном

Прогулочные зоны, станции МЦК, общественные пространства, центры госуслуг, центральные улицы разных районов столицы - везде можно встретить волонтеров в фирменных белых футболках и кепках с надписями.

- Добрый день, мы собираем подписи в поддержку Собянина, - подходим к отдыхающим на лавочке на Кузнецком Мосту пенсионерке с маленькой девочкой. - В Москве 9 сентября пройдут выборы мэра…

- Знаем, знаем, а мы с Дашенькой ходили в «Центральный детский магазин» за школьными вещами, - улыбается нам Елена Петровна. - Внучка в этом году идет в первый класс. Вспоминаю, как старшего внука устраивали в школу. Его родители ночевали тогда в машине под окнами директора, чтобы успеть внести ребенка в списки. А сейчас Собянин избавил нас от этого кошмара. Внучку спокойно записали на портале госуслуг, школа недалеко от дома, хорошая, нам все нравится. Так что я за Собянина, давайте ваши бумаги, где нужно подпись поставить?

Мы двигаемся дальше на самокатах по пешеходной зоне. Еще несколько человек ставят свои подписи в наши листы. Есть те, кто хвалит действующего мэра, есть и те, у кого накопились предложения по улучшению города. «Центр красиво благоустроили, а теперь наведите порядок на окраинах», - говорит Алексей, сотрудник одного из офисов. «А у меня просьба - после чемпионата по футболу развивать детский и юношеский спорт, чтобы молодежь занималась на замечательных стадионах, построенных к ЧМ в столице», - просит нас записать ее мнение Анна Николаевна, мама двух детей.

- Я пришла собирать подписи, потому что сама поддерживаю Собянина, - объясняет мне по дороге волонтер Марина Иванова, студентка Тимирязевской академии. - Действующий мэр многое сделал для развития Москвы. Мне нравится, что открываются новые станции метро, особенно МЦК. Теперь я быстрее добираюсь на учебу. Еще люблю гулять по обновленным улицам в центре и в парках. Работа по сбору подписей хотя и сложная, но интересная. А главное - живая, ведь с тем, кто оставляет свою подпись, почти всегда завязывается разговор.

НА ЗАМЕТКУ

Штаб Собянина находится по адресу: Москва, ул. Покровка, 47, ст. м. «Курская».

«Горячая линия» - (495) 477-54-30.

Свои пожелания и наказы кандидату Собянину можно отправлять на электронную почту -nakaz@sobyanin.ru.