В полиции проверяют сообщение о гражданине Саудовской Аравии, который отдал московскому мошеннику 15 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-06-26T16:08:37+03:00

Официально в пресс-службе ГУ МВД по Москве этой сообщение не комментируют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За эти деньги неизвестный якобы предложил организовать ближневосточным болельщикам перелет на матч в Волгоград

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Столичные полицейские разбираются с сообщением о мошеннике, который обобрал фанатов с Ближнего Востока. Накануне с заявлением обратился гражданин Саудовской Аравии. По его словам, 24 июня он передал в центре Москвы неизвестному гражданину крупную сумму денег - 110 тысяч долларов, 120 тысяч евро. По нынешнему курсу это более 15,5 миллионов рублей. За эти деньги неизвестный обещал помочь большой группе болельщиков из Саудовской Аравии перелететь из Москвы в Волгоград - на «арабское дерби», матч Чемпионата мира по футболу между сборными Саудовской Аравии и Египта. В общем, взял человек деньги и бесследно исчез.

Официально в пресс-службе ГУ МВД по Москве этой сообщение не комментируют. Однако по информации «Комсомольской правды», по заявлению болельщика сейчас проводится проверка.

- Ситуация очень странная. Все нужно тщательно проверить, - сообщил источник в правоохранительных органах.

А вот в посольстве Саудовской Аравии в РФ об этой истории узнали только от корреспондентов «Комсомольской правды». И очень удивились.

- К нам такого сигнала от наших сограждан не поступало, - заявили нам в секретариате посольства. - Хотя обычно в случае возникновения каких-то подобных ситуаций пострадавшие первым делом звонят именно в посольство.

Сообщается, что на матч, который состоялся 25 июня, ставшие жертвами мошенника болельщики-саудиты так и не попали. А ведь игра-то у сборной Саудовской Аравии получилась. Напомним, турнир команда начала неудачно - сначала проиграли 0:5 сборной России, потом 0:1 уругвайцам. А вот в игре с Египтом сумели вырвать третье место в группе, забив победный гол на последних минутах.