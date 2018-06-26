2018-06-26T16:08:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье водитель маршрутки задавил трехлетнего ребенка, выпавшего в открытую дверь

Мальчика затянуло под микроавтобус и протащило несколько метров
Алена МАРТЫНОВА
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От тяжелых травм малыш скончался через несколько минут в карете «скорой помощи» по пути в больницуОт тяжелых травм малыш скончался через несколько минут в карете «скорой помощи» по пути в больницуФото: Иван ПРОХОРОВ
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В подмосковном Ногинске рядовая поездка в маршрутке закончилась страшной трагедией. В тот день, 22 июня, трехлетний мальчик со старшим братом возвращался из парикмахерской, где ему делали стрижку. Когда на остановке «Районный дом культуры» пассажиры выходили из микроавтобуса, водитель неожиданно дал по газам, не заметив ребенка. В этот момент дверь маршрутки была открыта, старший брат уже спустился, а маленький пассажир еще стоял на подножке. От резкого движения ребенок упал и оказался под колесами транспорта. Водитель не только переехал его, но и протащил за собой несколько метров. От тяжелых травм малыш скончался через несколько минут в карете «скорой помощи» по пути в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека»), - сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - Устанавливаются нарушения в действиях водителя и условиях перевозки людей в данной организации. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ищем очевидцев. Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Водитель - 45-летний уроженец Дагестана - задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до шести лет за решеткой.

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