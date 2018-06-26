Четвертая жертва ДТП на Кутузовском с участием гонщиков-мажоров: скончался волонтер центра имени Доктора Лизы

СЕГОДНЯ 16:00 2018-06-26T16:50:23+03:00

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Количество жертв нашумевшего ДТП на Кутузовском проспекте столицы увеличилось до четырех человек. Напомним, 59-летняя женщина-пешеход, сбитая «Мерседесом», погибла на месте; водитель-лихач и пассажир сгорели заживо, заблокированные в спорткаре. А вчера в Боткинской больнице, не приходя в сознание, скончался водитель микроавтобуса, в который влетели стритрейсеры, - 49-летний Сергей Самолыга. Он, также как и две раненых женщины — Татьяна Скалкина и Анна Воробьева, работал в «Социальном патруле» - мобильной службе помощи бездомным, созданной в центре имени Доктора Лизы.

- Классный был парень, очень хороший человек, - рассказал «Комсомольской правде» друг погибшего Игорь Михальчук. - Я ведь тоже когда-то работал в этой организации, всех их знаю — и Аню, и Свету. Милосердные и сильные люди, другие не смогут каждый день выполнять такую тяжелую работу. Там ведь и по подвалам, и по чердакам приходится ходить, выискивая бомжей. А сами они помощи не всегда рады — на меня только пять раз бросались с ножом. Особенно страшно ночью, тем более если в смене две женщины. Так было и в тот день: поступил вызов, что найден бездомный, ребята как раз к нему ехали. Серега был первоклассным водителем, никаких нарушений. Год назад женился на коллеге Ольге, жить бы да радоваться. Очень жаль, очень обидно, что из-за таких вот уличных гонщиков от нас уходят лучшие люди.

Светлана Скалкина сейчас в тяжелом состоянии. В первые дни после аварии она находилась в сознании, могла говорить, но вчера врачи ввели ее в искусственную кому. У женщины обожжено около 80% тела. У ее коллеги Анны травма головы. Давать прогнозы по этим пациенткам врачи пока не берутся.