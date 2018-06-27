Крупнейшее сельхозпредприятие Оренбургской области под угрозой уничтожения?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-27T03:36:30+03:00

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Об этом странном деле мы писали осенью прошлого года. 6 сентября 2017-го в офисы Селекционно-генетического центра «Вишневский» в Оренбургской области нагрянули силовики. Изъяли компьютеры, всю финансовую документацию. По версии следствия, в них могла содержаться важная информация для расследования уголовного дела. В СК сообщили: «В 2015т - 2016 годах представители СГЦ «Вишневский» похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий денежные средства путем завышения стоимости выполненных работ по развитию хозяйства». В уголовном деле фигурирует цифра в 50 млн. рублей. Впрочем, железных доказательств никто так и не предъявил. Зато вывоз компьютеров и документов заблокировал работу бухгалтерии. В одночасье успешная аграрная компания, дающая работу сотням жителей области, оказалась на пороге коллапса...

«Вишневский» - производитель высококачественной свинины. Годовой оборот - около 170 тысяч хрюшек. А ведь начиналось все с небольшой фермы на 200 голов. Потом расширялись, выкупая заброшенные фермы бывших колхозов. Причем развивались не на госсубсидии, а на собственные деньги и кредитные средства. Более того,теперь, когда поручитель под арестом, банк-кредитор, согласно договору, в любой момент может потребовать возврата средств в полном объеме. А несколько лет назад СЦГ «Вишневский» решил прибегнуть к помощи государства. По программе помощи сельскому хозяйству аграриям компенсируют 20% затрат на капитальное строительство. То есть, если ты строишь новую ферму, из госбюджета тебе готовы вернуть пятую часть расходов. В 2014 году СЦГ «Вишневский» выкупил разорившуюся ферму в селе Беловка. Госэкспертиза оценила проект в 459 миллионов рублей. Аграрии подали заявку на субсидию и, пройдя сито проверок, получили 91 млн. рублей. Деньги отправили на развитие производства. И вдруг - уголовное дело. После обысков в офисах «Вишневского» пошли разговоры, что успешный аграрный холдинг пытаются руками силовиков захватить рейдеры. СЦГ «Вишневский» и его директор Виктор Железнов тогда обращались за помощью к уполномоченному при Президенте России по правам предпринимателей Борису Титову, в Генпрокуратуру, к депутатам Госдумы. Жестко давить на предприятие перестали. Сельхозкомпания после нескольких недель нервотрепки вернулась к работе. Но 14 июня, в день старта чемпионата мира по футболу, Железнова задержали, а потом и арестовали. Почему именно в эти дни? Складывается впечатление, это сделано специально - чтобы новости об этом затерялись на фоне спортивных событий. Как утверждает защита Виктора Железнова, следствие так и не представило неопровержимых доказательств вины предпринимателя. В таком случае на каком основании его арестовали? Хотел бы человек скрыться - за 9 месяцев, прошедших после обысков в компании у него было предостаточно времени. Адвокаты руководителя СЦГ «Вишневский» готовятся к апелляции. Защита также направила запросы и в Следственный комитет, и в Генпрокуратуру.

Между тем Президент России Владимир Путин неоднократно обращался к следственным органам, призывая уходить от практики ареста предпринимателей. Тем более когда нет убедительных доказательств.

А что в остатке? После таких историй предприниматели, которые на волне российских контрсанкций решили увеличивать производственные мощности, призадумаются, стоит ли привлекать для развития бюджетные средства. С одной стороны, вроде как государство заинтересовано в увеличении собственного производства продуктов питания. А с другой - на местах малое предпринимательство продолжают кошмарить. Хотя то же сельское хозяйство во всем мире дотационно. Потому что это вопрос продовольственной безопасности страны.

ЭТО ВАЖНО!

СЦГ «Вишневский» на текущий момент занимает 40% рынка Оренбургской области по производству свинины.

В Оренбургской области около 300 тысяч безработных. СЦГ «Вишневский» является одним из крупных работодателей - на его предприятиях сегодня трудятся до 1 тысячи человек.