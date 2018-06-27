Москвичка обвинила водителя Uber в попытке изнасилования

СЕГОДНЯ 18:37 2018-06-27T18:57:44+03:00

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Вечерняя поездка домой для клиентки популярного агрегатора такси едва не закончилась трагедией. О том, что ей пришлось пережить, блогер Анна Брэйн написала на своей странице в Фейсбуке. По словам девушки, 25 июня она возвращалась из гостей, вызвала Uber.

- На полпути к дому водитель неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону, - рассказала Анна. - Завез меня в безлюдное место в районе Шаболовской и предпринял попытку изнасилования. Мне повезло - удалось нащупать кнопку разблокировки двери, я пулей выбежала из машины, побежала к первой попавшейся девушке на улице и попросила о помощи. Под правым глазом у меня теперь красуется мощный «фонарь» - когда я пыталась вырваться из лап водителя, он ударил меня по лицу.

Блогер Анна Брэйн.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На следующий день потерпевшая написала заявление в полицию и «провела 13 часов на допросах, медосвидетельствовании, снятии побоев». Водителя - Рамазана Магомедова - нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Он находится под подпиской о невыезде. Однако для девушки проблемы на этом не закончились.

- Следователи и полицейские оказывают на меня мощнейший прессинг, делая все для того, чтобы я забрала заявление, - призналась Анна. - Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил, и я со зла все это придумала. Угрожают мне статьей за дачу ложных показаний, оскорбляют, называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации. К слову, медосвидетельствование показало - в моей крови не было алкоголя.

Между тем, в полиции, несмотря на обвинения в адрес ведомства, ограничились кратким комментарием.

- 26 июня девушка 1989 года рождения обратилась в отдел полиции с заявлением о попытке изнасилования, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Проведена проверка, принятыми мерами полиции удалось установить подозреваемого.

Сейчас материалы переданы в следственный комитет — там должны решить, возбуждать ли уголовное дело. Однако связаться с пресс-секретарем столичного следственного управления Юлией Ивановой “КП» пока не удалось.

- Водителя, подозреваемого в нападении на клиентку, заблокировали до окончания разбирательства. Компания сожалеет о случившемся и готова сотрудничать с правоохранительными органами, - уточнили в пресс-службе Uber в России.

Сам водитель заявил следователям, что у него произошел конфликт с пассажиркой, которая начала курить в салоне. Он ее высадил, но физическую силу не применял. "КП" будет следить за развитием этой истории.