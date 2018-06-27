Новая услуга в Московском зоопарке: В гости к слонам и тиграм - по соцкарте москвича

СЕГОДНЯ 14:01 2018-06-27T14:15:37+03:00

Электроника на входе сама вычисляет, есть ли у хозяина соцкарты право бесплатного прохода в зоосад или нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском зоопарке льготникам больше не нужно стоять в очереди в кассу

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Владельцам социальной карты москвича стало проще попасть в столичный зоопарк. Теперь такие посетители могут просто приложить свою карточку к турникету на входе. Раньше им приходилось стоять в очереди в кассу, чтобы получить бесплатный билет по документу, подтверждающему льготу. Новая услуга сэкономит время и обычных посетителей, и льготников. Электроника на входе сама вычисляет, есть ли у хозяина соцкарты право бесплатного прохода в зоосад или нет. После этого створки или автоматически открываются, или так и остаются запертыми.

А обычные посетители могут посмотреть на зверей, купив билет со скидкой. Для этого нужно прийти к кассам к открытию зоопарка в 7.30 утра (такой график работы действует все лето до 31 августа. - Прим. авт.). Для всех гостей на утренние билеты с 7.30 до 9.00 действует 40-процентная скидка.

Напомним, социальная карта в Москве положена тем, кто получает разные льготы и выплаты - пенсии, детские пособия, бесплатный проезд в общественном транспорте и т. д. Таких москвичей более 5 миллионов - пенсионеры, студенты, школьники, молодые родители, многодетные семьи, инвалиды. Соцкарту можно оформить в центре госуслуг «Мои документы» (МФЦ). Для этого нужно прийти туда с паспортом или свидетельством о рождении, а также при необходимости СНИЛС и медполисом. С помощью соцкарты льготники сейчас могут побывать со скидкой в павильоне «Космос» на ВДНХ, в парке «Зарядье» - в медиакомплексах «Полет» и «Машина времени», в подземном музее.

КОНКРЕТНО

В Московский зоопарк пускают по социальной карте, минуя очереди в кассу, таких горожан:

- детей до 17 лет включительно;

- студентов очной формы обучения;

- инвалидов;

- пенсионеров;

- многодетные семьи;

- военнослужащих срочной службы;

- участников боевых действий.

Все перечисленные льготники вправе посещать зоосад бесплатно только один раз в день.