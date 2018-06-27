Первые предложения москвичей по «дачному» голосованию прошли проверку Рабочей группы МГИК

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-27T18:00:43+03:00

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Москва готовится к выборам мэра. Напомним, горожанам предстоит выбрать главу столицы в единый день голосования 9 сентября 2018 года. В этот раз избиратели смогут прийти на участки не только в самой Москве, но и за ее пределами. Такое решение о создании возможности для голосования на выборах мэра Москвы по месту пребывания было принято в мае этого года депутатами Мосгордумы.

И вот рабочая группа Московской городской избирательной комиссии (МГИК) по образованию избирательных участков за пределами Москвы на месте оценила предложенный москвичами «дачный» избирательный участок. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгордумы, руководитель рабочей группы Алексей Шапошников. Он подвел итоги выездного заседания рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы на выборах мэра столицы с участием представителей садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и районной администрации.

- Сегодня рабочая группа выехала в Дмитровский район Московской области, откуда поступило сразу несколько заявок на организацию участка в одном садовом некоммерческом товариществе (СНТ), - рассказал Алексей Шапошников. - Мы встретились с председателями нескольких СНТ, которые находятся здесь, их всего 62. Посмотрели возможность размещения участка в помещении правления СНТ. К сожалению, это посещение не дает возможности разместить на нам участковую избирательную комиссию.

По его словам, предложенный москвичами СНТ по многим позициям подходит для размещения избирательного участка.

- Все остальные критерии, такие как шаговая доступность, возможность подключения электроэнергии, интернета для организации видеонаблюдения здесь полностью присутствуют, - отметил Алексей Шапошников. - Поэтому после того, как мы обсудили с председателями СНТ эту возможность, мы, скорее всего, примем решение разместить здесь модельную участковую избирательную комиссию, в которой будет происходить процедура голосования 9 сентября на выборах мэра Москвы.

При этом количество модельных участков в других областях будет понятно после обработки заявок и осмотра мест. Как пояснил глава рабочей группы, если помещение правлений позволяет разместить в них комиссию, тогда нет смысла в установке модельного участка. Кстати, многие дачники пожелали не только помогать в выборе мест для избирательных участков, но и сами хотят стать наблюдателями и участниками избирательных комиссий.

- Нас порадовало, что такой интерес действительно присутствует, но надо понимать, что нужно обладать определенными квалификациями и пройти определенное обучение, о чем мы еще будем говорить, - сказал Алексей Шапошников. - Это все в наших силах. Отрадно, что председатели СНТ откликнулись на нашу просьбу распространить информационные материалы о предстоящих выборах после того, как они будут готовы.

Многие регионы, в которых традиционно находятся дачи москвичей, уже включились в работу по созданию «дачных» участков для голосования. На официальном портале мэра Москвы (mos.ru) запустили специальный сервис для сбора предложений от жителей столицы по созданию избирательных участков за пределами города. При Московской городской избирательной комиссии создана рабочая группа по образованию избирательных участков за пределами столицы. От москвичей поступило более 11,5 тысяч предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра столицы.