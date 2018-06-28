ДТП на Кутузовском с участием гонщика-мажора: раненым волонтерам требуется помощь

СЕГОДНЯ 11:57 2018-06-28T12:11:04+03:00

22-летний Рахматуллах Гаджиев, который был за рулем сгоревшего «Мерседеса», несколько лет назад переехал в Москву из Дагестана. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В четверг, 28 июня, спустя неделю после страшной аварии на Кутузовском проспекте, хоронят четвертую жертву ДТП. 49-летний Сергей Самолыга, водитель микроавтобуса «Социального патруля» (мобильной службы помощи бездомным Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки), скончался в больнице от тяжелых травм. Напомним, в машину волонтеров на огромной скорости влетел «Мерседес» под управлением 22-летнего гонщика-мажора Рахматуллаха Гаджиева. Водитель и пассажир, заблокированные в спорткаре, сгорели заживо. Еще одна жертва - 59-летняя женщина-пешеход, которую сбили на дороге, погибла на месте.

Две женщины – волонтеры патруля – пострадали так сильно, что врачи до сих пор опасаются делать прогнозы. Татьяна Скалкина кроме переломов получила страшные ожоги – у нее обожжено 80% тела.

- Жена вылетела через лобовое стекло и упала рядом с горящим «Мерседесом» в лужу бензина, - рассказал «Комсомольской правде» супруг пострадавшей Виталий Скалкин, тоже волонтер Центра. – Огонь перекинулся на нее, если бы очевидцы не оттащили, так бы и сгорела. В больнице врачи сразу сказали: «Готовьтесь к худшему». Но сейчас Таня пришла в себя, мы молимся о восстановлении. Вся семья до сих пор в шоке. Эти гонщики летели не 200, а под 300 километров в час! А в полиции уголовное дело возбуждать отказались: виноватой признали пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. И, конечно, ни о каких компенсациях речь не идет. Родители гонщика с нами не связывались, никакой помощи не предлагали.

Тем не менее, пострадавшим – и Татьяне, и ее 51-летней напарнице Анне Воробьевой, помощь очень нужна. Обе женщины переломаны, впереди у них сложные операции и долгий период восстановления.

- В первую очередь мы собирали средствами по уходу за лежачими больными: пенку Menalind, влажные салфетки, сухие шампуни и шапочки для мытья без воды, - объяснила «КП» Лана Журкина, директор благотворительной организации «Дом друзей». Много лет она сотрудничает с соцпатрулем, помогая бездомным. – Сейчас уже собран трехмесячный запас – на первое время хватит. Теперь главное оплатить работу сиделок: стоит такая услуга 2000 в сутки, а сколько месяцев это займет, предположить сложно. Родные пострадавших в финансовом плане просто парализованы: Танин муж сейчас ухаживает за ней в больнице. Брат – тоже волонтер – сидит с ее маленьким ребенком. Это одна из лучших бригад. Они всегда помогали людям в тяжелой ситуации, а теперь и мы должны им помочь.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ

С мобильного телефона: СМС на номер 3443 с сообщением домдруга и суммой, которая спишется с телефона в виде пожертвования.

Банковский перевод:

Полное название организации: Автономная некоммерческая организация

центр культурных, благотворительных и социальных проектов "Дом друзей"

Краткое название: Центр "Дом друзей"

Директор: Журкина Алания Александровна,

действующая на основании устава

ИНН: 7734403447

КПП: 773401001

ОГРН: 1177700008507

Расчетный счет в валюте РФ № 40703810001300000266

Название банка: АО "АЛЬФА-БАНК"

ИНН 7728168971

ОГРН 1027700067328

БИК 044525593

КПП: 770801001

Корр. счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

Также можно принести средства по уходу за больными по адресу: Москва, ул. Авиамоторная, 20/17 (Дом друзей – в подвальном помещении рядом с подъездом №2). Предварительно нужно позвонить: 8-925-865-21-77, Лана.