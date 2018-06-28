Чемпионат по футболу 2018 в Москве: Вход на Никольскую улицу закрыли рамками досмотра

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-28T18:28:28+03:00

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Любимую улицу болельщиков - Никольскую - закрыли дополнительными рамками досмотра. Раньше металлоискатели стояли здесь на вход только со стороны Красной площади. С начала чемпионата по футболу Никольскую каждый день заполняли толпы фанатов, туристов и просто зевак. По примерным оценкам городских властей, в дни ЧМ на Никольской улице проходили в среднем 200 - 300 тысяч человек за сутки. Для сравнения: во время городских уличных фестивалей и в обычные дни - до 10 тысяч человек в сутки.

- Из всех пешеходных зон в центре столицы именно Никольская улица стала любимой у болельщиков, - сказал «КП» руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. - С каждым днем на ней собирается все больше людей. Поэтому накануне матча 1 июля Россия - Испания мы начинаем тщательнее досматривать посетителей Никольской улицы. Дополнительные рамки на входах будут работать здесь минимум до окончания чемпионата.

Теперь от 6 до 10 новых рамок досмотра в каждой точке стоят со стороны Лубянской площади, Ветошного и Богоявленского переулков. По словам Владимира Черникова, закрывать рамками другие улицы в столице не планируется.