Московских водителей попросили не оставлять детей одних в машинах на жаре

СЕГОДНЯ 18:01 2018-06-28T18:26:58+03:00

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В эти выходные в столице снова станет жарко. И не в фигуральном смысле (мощные футбольные матчи, чемпионат мира и все такое), а в буквальном. По прогнозам синоптиков днем в субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +28+30 градусов. Поэтому московские парковщики просят автомобилистов не оставлять в припаркованных машинах детей или своих питомцев.

Чаще всего, как выясняется, беспечные москвичи оставляют в авто домашних животных.

- В жаркие дни автомобиль очень быстро нагревается, и закрытое в нем животное - например, собака или кошка - может получить тепловой удар, - предупреждают в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». - При этом, даже приоткрытые окна не охлаждают салон, так как авто стоит неподвижно.

И уже тем более, нельзя оставлять в закрытых машинах детей.

- Ребенок может не только перегреться летом или переохладиться зимой, но и пострадать в результате аварии, особенно если автомобиль припаркован не по правилам, - говорят парковщики.

Увы, нередко случаются трагедии. Например, по какому-то стечению обстоятельств настоящая волна таких детских смертей прокатилась по России летом 2015 года. От недостатка кислорода в закрытых машинах умирали даже совсем малыши. Например, в Ижевске семейная пара оставила в автомобиле спящего годовалого сына. Вернулись «всего через полчаса», но мальчик уже не дышал. А буквально на днях в Ростове двое детей погибли в оставленной на солнцепеке машине - старшему было три годика, младшему всего полтора. Родителям умерших от удушья детей грозит до 4 лет реального срока.

Слава богу, во многих случаях трагедии удается предотвратить благодаря неравнодушным прохожим. В нынешнем мае посторонние люди увидели в запертой машине на Авиамоторной улице плачущего годовалого мальчика. Безуспешно пытались найти маму или папу ребенка, а потом вызвали полицию и скорую помощь. Мать нашлась не сразу, полицейским женщина потом объясняла, что «просто отошла покурить».

Случается, что забытых в машинах детей находят сотрудники АМПП. Так, в 2016 году водитель бросила у въезда на ВДНХ в неположенном месте автомобиль. Когда машину пытались эвакуировать, в перегретом салоне обнаружился перепуганный малыш. На минуточку: за такую халатность на родителей вполне могут завести уголовное дело по статье «Оставление в опасности». А это - до 1 года тюрьмы.