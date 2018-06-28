2018-06-28T20:05:08+03:00
Происшествия

На северо-востоке Москвы пьяный мужчина избил троих школьников

У одного из ребят сотрясение головного мозга, сломан нос
Семен ЕЛЕНИН
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Распустившего руки мужчину нашли, задержалиРаспустившего руки мужчину нашли, задержали
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ЧП произошло 24 июня в столичном районе Отрадное, на северо-востоке города. Братья Мальцевы (фамилия изменена, - Авт.) - погодки. Самому старшему двенадцать, младшим - десять и девять. По словам ребят, они просто играли на детской площадке, когда к ним подошел неизвестный мужчина. Судя по амбре - пьяный.

- Мужчина без всякой начал цеплять детей, оскорблять, якобы ему не понравились их прически - слишком длинные, по его мнению, волосы, - говорит источник в правоохранительных органах.

Неизвестный начал пихать ребят руками, а потом и вовсе сбил одного из школьников с ног, нанеся несколько ударов кулаков в голову. Говорят, буйного оттащил случайный прохожий. Зареванные дети кинулись домой, родители вызвали полицейских.

- Распустившего руки мужчину нашли, задержали, - говорит источник. - Местный житель. Говорит, что ничего не помнит. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

А вот школьник, которого он избил, уже несколько дней находится в больнице. У мальчишки сломан нос, сотрясение головного мозга.

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