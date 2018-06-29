Кутузовский проспект прирастет двумя дорогами

СЕГОДНЯ 02:19 2018-06-29T02:21:14+03:00

Прокатимся по ним уже в ближайшие пять лет

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Одна из главных столичных магистралей - Кутузовский проспект - в скором времени буквально разойдется во все стороны. Вдоль трассы поедут дороги-дублеры - северный платный и южный бесплатный (см. схему). Причем коммерческим маршрутом занимаются частные инвесторы, а обычным - городские власти. Северный дублер станет продолжением платной автомобильной дороги Северный обход города Одинцово.

- Строительство северного дублера Кутузовского проспекта может начаться в ближайшие месяцы, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Это очень сложный проект. На строительство таких дорог уходит около пяти лет. Мы будем помогать инвесторам. Надеюсь, сроки строительства сократятся. Уже проделана колоссальная работа по освобождению участков под строительство этой трассы. На протяжении будущего ­дублера Кутузовского проспекта снесено две тысячи гаражей, временных сооружений, сараев и других построек.

А южный дублер Кутузовского проспекта уже начали строить. Всю трассу поделили на три основных участка. Первый - от МКАД до Аминьевского шоссе - в основном уже завершен во время строительства Северо-Западной хорды. Теперь нужно протянуть еще два - от Аминьевского шоссе до Минской улицы, от Минской улицы до третьего транспортного кольца.

В столичном стройкомплексе рассказали, что появится на этих дублерах и чем это поможет водителям.