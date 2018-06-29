2018-06-29T03:34:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Москвичам в дни ЧМ предлагают со скидкой сдать анализы на половые инфекции

Акция продлится до 11 июля 2018 г.
Ирина ВЕТРОВА
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Если друг оказался вдруг...Если друг оказался вдруг...Фото: Олег ЗОЛОТО
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Чемпионат мира по футболу в столице одних заразил игрой, а других - возможно, еще и разными нехорошими болезнями (тьфу-тьфу). В соцсетях обсуждают, мол, болельщики болеют как на полях футбольных баталий, так и на любовном фронте. Но, кроме шуток, дело-то серьезное.

Для тех, кто хочет проверить свое здоровье во время и после ЧМ, столичные диагностические лаборатории уже устроили акции. Сдаешь анализы на сифилис и прочие половые инфекции - получи скидки и призы.

Например, одна сеть диагностических центров запустила на своем сайте рекламу акции к ЧМ с вопросом «Когда же финал?» (хорошо - не финиш). Желающим предлагают провериться не только на «стыдные» болезни, но и пройти скрининги по выявлению других проблем в организме. Потом по номеру чека во время розыгрыша можно получить подарок болельщика - мяч или футболку с автографами игроков сборной России. Акция продлится до 11 июля включительно, то есть почти весь чемпионат.

Еще одна крупная сеть лабораторий дает скидку 25% в дни ЧМ на исследования инфекций, передаваемых половым путем. Акция действует в некоторых офисах в столице и Подмосковье.

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