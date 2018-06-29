В «Домодедово» задержали пьяного пассажира, который угрожал взорвать аэропорт

СЕГОДНЯ 15:49 2018-06-29T16:22:44+03:00

Во время досмотра мужчина заявил, что у него в сумке граната

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В здании аэровокзала «Домодедово» сотни пассажиров стали свидетелями задержания «террориста». Мужчина проходил досмотр на входе - сканер багажа, рамки-металлоискатели - и вдруг ни с того, ни сего заявил людям в форме, что у него в сумке граната!

Полиция сработала молниеносно. Человека - лицом в бетонный пол, за спиной щелкнули наручники, площадку перед зоной досмотра оперативно оцепили.

Слава богу, тревога оказалась ложной. Никакого взрывного устройства в багаже у товарища не было.

- Мужчина сейчас говорит, что «просто хотел пошутить», - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. - По предварительной информации, он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают в линейном отделе полиции в аэропорту.

Плохая это была шутка. Неудачная. Если дойдёт до возбуждения уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», мужчина может получить срок, причём не понарошку - до 5 лет колонии.

В пресс-службе «Домодедово» сообщили, что на работу аэропорта инцидент не повлиял:

- Обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно. Все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме.