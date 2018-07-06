«Сжуем за Родину»: в ГУМе перед матчем Россия-Хорватия продают набор победы - футболку, кокошник и хот-дог

СЕГОДНЯ 15:04 2018-07-06T16:46:08+03:00

Корреспондент «КП» пообщался с людьми, готовыми выложить за это две с половиной тысячи рублей [видео]

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Утром в пятницу, 6 июля, в ГУМе было шумно. От разных входов народ тянулся к фонтану поглазеть на певца и актера Николая Фоменко, натянувшего на голову кокошник. Там же на пьедестале сидели супруги Гнатюки - Дмитрий и Инна, чья слава сегодня соизмерима с известностью Софии Ротару, а то и Стаса Михайлова. Только они для этого ничего не делали. Разве что купили по хот-догу на матч Россия-Испания и вырядились в кокошники. Видеорежиссеры не смогли пропустить такую парочку и вывели их на экран. И уже через час в социальных сетях появился новый мем - «трое в кокошниках» (еще с Гнатюками был их племянник).

Сейчас болельщики раздают интервью и автографы, а также участвуют в пиар-акциях. Одна из них прошла накануне матча Россия-Хорватия в ГУМе - под хлестким названием «Сжуем за родину». Дмитрия и Инну посадили на трон и вместо Скипетра и Державы выдали хот-доги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/658446" frameborder="0"></iframe> Играйте так, как мы за вас едим!.Кокошники, хот-доги, полный дзен... Невозмутимо жующие россияне стали талисманом сборной России

- Если вы хотите сфотографироваться с нашими звездами, вы обязательно должны быть в кокошнике и белой футболке, - вещал Фоменко в микрофон, а заодно следил, чтобы никто не подошел к его подопечным без дресс-кода.

В пяти метрах расположился торговый лоточек, в котором и продавали футболки и кокошники. Цена одного набора - две с половиной тысячи рублей. Хот-дог в подарок. Я самонадеянно думал, что никто из присутствующих не станет платить таких денег. Однако в ГУМ ходят люди не бедные. И к лоточку выстроилась очередь.

Дмитрий Гнатюк поначалу стеснялся и не знал, куда деться от такого внимания (журналисты, видеокамеры, микрофоны). Но потом освоился. И сказал:

- Я думаю, все понимают, что эта акция шуточная. И самая главная задача, которая стоит перед нами - помочь нашей сборной.

- Наши люди умеют веселиться, - добавила хохотушка-жена, сжимая в руке хот-дог. - И если мы это будем демонстрировать миру, сборная России по футболу победит. Будем болеть в едином порыве.

Я попытался купить только хот-дог (отдельно - без футболки и кокошника), но мне отказали. Акция, может, и шуточная, да насквозь коммерческая.

- Да разве дело в цене? - пытался надавить на меня рыжий бородатый мужик с полумесяцем на голове.

- А в чем?

- В хайпе! Если мы завтра всей страной нарядимся в кокошники...

- Наши футболисты будут лучше играть? - перебил я.

- Безусловно, - ответил мужик.

Я непрофессионально ворчал и называл это абсурдом. И особенно то, что нельзя отдельно купить хот-дог. Да и кокошник тоже. Уж коли он стал символом чемпионата.

Кстати, в интернете этот головной убор стоит 300 рублей.

СПРАВКА «КП»

Название «кокошник» произошло от славянского слова «кокош», что обозначает курицу или петуха. Сам головной убор так назвали потому, что он похож на птичий гребень. На Руси его начали носить боярыни еще в допетровские времена. В 19 веке кокошники появились и у крестьянок. Изготавливали разной формы - в основном из холста и картона, и с различными украшениями (от живых цветов до бисера и жемчуга). Поверх кокошников чаще всего носили платки или вуаль.

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