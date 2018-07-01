На севере Москвы мужчина захватил заложника, забаррикадировавшись в продуктовом магазине

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-01T13:18:24+03:00

В Москве мужчина захватил заложников в магазине. Фото: Юрий КОРАБЛЕВ.

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Утром в воскресенье появилось сообщение о захвате заложников на севере Москвы. Неизвестный мужчина забаррикодировался в магазине «Дикси» на Большой Академической улице. Известно, что из маркета удалось эвакуировать нескольких посетителей.

«В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации», - прокомментировали инцидент в пресс-службе московской полиции.

Место оцеплено сотрудниками полиции и Росгвардии.

Захват заложников в Москве: видеотрансляция с места ЧП.

- Сейчас ведутся переговоры, неизвестного убеждают отпустить заложника и сдаться, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - О требованиях пока ничего не сказать не могу. Захватчик вооружен холодным оружием.

При этом наш собеседник не исключает возможность штурма.

Также стало известно, что неизвестный уже ранил женщину, несколько раз ударив ножом.

«Комсомолка» следит за развитием событий.