На будущей неделе в Москве похолодает

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-01T17:54:20+03:00

Синоптики обещают, что нас ждет несколько облачных и дождливых дней, а температура опустится на несколько градусов

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После пары недель прекрасных погод, по-настоящему летних, солнечных да жарких, Московский регион ждет похолодание. До заморозков, конечно - тьфу-тьфу-тьфу - не дойдет, но тоже приятного мало.

Как сообщили в российском Гидрометцентре, над Москвой и область пройдет фронтальный раздел - линия атмосферного фронта. Это значит, будут грозы. А потом вдарят дожди. Днем в понедельник специалисты обещают 22-23 градусов со знаком плюс, а вот в последующие несколько дней температура несколько снизится. В районе +12 по ночам, и +17+20 днем. При этом - с минимум солнца, и не затяжными, но довольно обильными дождями. И так до конца недели.

Многие москвичи уже привыкли, что центр города вот уже две с лишним недели представляет собой один сплошной карнавал. Болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира из других стран, облюбовали пешеходную Никольскую, Красную площадь, парк «Зарядье». Горожане и гости столицы теперь туда как в музей мировых культур ходят. Заселфиться, проникнуться бескрайним позитивом. Но этот круглосуточный праздник бил в барабаны и широко улыбался, пока хорошая погода стояла. А тут - похолодание, ноу солнца, дожди. Словом, Никольская и мундиаль должны теперь пройти проверку непогодой. Кто в итоге победит? - осадки или карнавал? Вот в чем вопрос!