Наше Подмосковье. Приезжайте и рожайте!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-02T02:39:00+03:00

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В стенах Наро-Фоминского центра материнства и детства губернатор Московской области появился не с пустыми руками. Коллективу перинатального комплекса, где сегодня помогают даже при родах с самыми тяжелыми осложнениями, Андрей

Воробьёв вручил большой и вкусный торт. С первым годом работы!

«ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ РОЖДАЛОСЬ»

Перинатальный центр в Наро-Фоминске открылся в конце июня 2017-го и стал первым из пяти таких медучреждений, запущенных в области во исполнение майских указов президента. (см. «Кстати»). Раньше в городе был самый обычный роддом - старое двухэтажное здание со стандартной аппаратурой. Рожениц с проблемами приходилось везти либо в соседние муниципалитеты, либо в Москву. А теперь - просторное светлое здание, в котором установлено самое современное оборудование и работают уникальные специалисты, круглосуточный стационар на 170 коек. Если в старом роддоме ежегодно принимали до 1,5 тысячи родов, теперь - порядка 3,5 тысячи.

- Я без всякого лукавства могу сказать: по оснащению оборудованием нам сегодня может позавидовать любой перинатальный центр Европы, - говорит главврач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кешьян. - Детская реанимация и другие отделения укомплектованы по последнему слову техники. За этот первый год у нас было много случаев, которыми мы можем гордиться. Например, был ребенок, рожденный с весом всего 480 граммов. Раньше таких малышей не могли выходить. А этот наш пациент - жив и здоров!

Губернатор объявил коллективу центра благодарность.

- Я думаю, в этих стенах можно только одно желание загадать - чтобы больше здоровых детей рождалось в нашей стране, в нашем Подмосковье! - сказал Андрей Воробьёв. - Благодаря вашему труду, вашей самоотдаче мы сегодня имеем такие позитивные результаты.

ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Наро-Фоминский перинатальный центр сегодня обслуживает шесть муниципалитетов. Сюда везут женщин из Волоколамска, Звенигорода, Истры, Можайска, Лотошина и многих других городов и поселков. Здесь рожают и женщины из Москвы, и из соседней Калужской области. Но, конечно, в первую очередь пациентки медучреждения - жительницы Наро-Фоминска.

- Здесь созданы все условия для комфортного пребывания: палаты прекрасные, все доступно, питание очень хорошее, - рассказывает Марина Моисеева. Ее сын Ванечка четыре месяца назад стал двухтысячным ребенком, появившимся на свет в этих стенах.

Молодая мама Анастасия Яхимович полтора месяца назад рожала здесь дочь Алину:

- Этот центр подруги очень хвалили, поэтому мы даже не думали в другой обращаться. Роды прошли хорошо: все быстро, легко, акушерки очень хорошие!

В перинатальных центрах Подмосковья работают уникальные специалисты. Лучших приглашают из других регионов, создавая им привлекательные условия. Например, в Наро-Фоминск удалось переманить из столичного Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева профессора Елену Беспалову. Специалист, известный на всю страну, курирует в Наро-Фоминске УЗИ на определение пороков сердца у плода.

Привлекательные условия - это, конечно, в первую очередь хорошие зарплаты. Плюс в регионе введена ежемесячная доплата в 32 тысячи рублей для педиатров, терапевтов и врачей общей практики, которые в полной мере справляются со своей работой. А еще в Подмосковье действует программа социальной ипотеки: область помогает приобрести жилье, выплачивая основной кредит, а самому врачу остается только ежемесячно выплачивать банку проценты.

Конкретно

ОРДЕН РОДИТЕЛЬСКОЙ СЛАВЫ

По поручению Президента РФ Андрей Воробьёв вручил многодетной семье Шведовых из Наро-Фоминска орден «Родительская слава».

«Ольга и Александр Шведовы воспитывают 11 детей, - написал губернатор в своем Instagram, - а в сентябре в Наро-Фоминском перинатальном центре появится и 12-й. За последние 5 лет в Подмосковье в 2 раза увеличилось число многодетных семей!»

В этот же день из центра материнства и детства выписывали маму 3,5-тысячного ребенка, появившегося на свет в этих стенах. Ольге Лысаковой губернатор вручил свидетельство о рождении ее малыша.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Город с комфортной средой

В Наро-Фоминске Андрей Воробьёв проверил благоустройство пешеходной зоны на улице Ленина, пообщался с местными жителями. Здесь будет разбит красивый сквер с прогулочными дорожками, теневыми навесами, появятся фонтан, детские площадки, специальные места, на которых смогут выставлять свои картины местные художники. Часть пешеходной зоны уже функционирует, но работы по обустройству будут продолжаться и в 2019 году, и в 2020-м.

- Здесь раньше была проезжая улица и гулять с ребенком было некомфортно, - рассказывает жительница Наро-Фоминска Наталья Петрова. - А сейчас улицу благоустроили, она достаточно широкая, можно кататься на велосипедах и самокатах. Побольше бы нам таких зон!

Губернатор отметил, что на благоустройство улицы Ленина предусмотрено 160 миллионов рублей. Параллельно разрабатывается проект развития парковой зоны в городе Верее, который входит в состав городского округа Наро-Фоминск.