С москвички списали 400 тысяч рублей за отель в Ницце, в котором она никогда не была

СЕГОДНЯ 21:01 2018-07-02T21:27:56+03:00

Нынешний летний отпуск Марина планировала провести в Италии, но все пошло совсем не так Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина хотела в июле приехать на отдых в Италию, а деньги сняли почему-то из Франции

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Марине 34 года. Она работает помощником адвоката, часто бывает за границей. Нынешний летний отпуск она планировала провести в Италии, на севере страны, в городке Стреза - на берегу живописного озера Маджоре. Еще хотела заскочить на денек в прекрасную Флоренцию... Отель москвичка забронировала еще 13 июня через популярный сайт Booking, агрегатор гостиничных цен по всему миру. А дальше началась какая-то чепуха.

- На почту пришла информация по брони, - рассказывает женщина. - Нужно было подтвердить свою платежеспособность - через банковскую карту. Я уже много лет пользуюсь «Букингом», поэтому прекрасно знала эту систему. Тут оказалось, что у моей привязанной к сайту кредитной карте Сбербанка истекает срок действия. Поэтому я зашла в личный кабинет на «Букинге» и внесла данные другой карты. А через несколько дней пришло SMS, что с моей карты отель списал 1 евро. Я подумала: ну, проверяют карту, ок. А 26 июня пришло еще одно SMS-сообщение: отказ в снятии с моей карты 5452 евро - оплата отеля! Дело в том, что на кредитке денег не было. Поэтому сумма не списалась. Но я сразу позвонила в Сбербанк - сообщила оператору, что это какая-то чепуха, что не подтверждаю эту операцию. Отель, который бронировала, столько не стоил.

Сейчас Марина намерена подавать в судФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам Марины, ей ответили, что информация принята. А через пару дней москвичка зашла в личный кабинет и обомлела - на ее счету перевыпущенной карты было минус 411 тысяч рублей! Как это?!

- У меня кредитная карта с лимитом в 260 тысяч, - говорит Марина. - На момент перевыпуска я снимала с нее все деньги. Там был ноль. И вот после непонятной операции с нее списали деньги, которых там даже не было!

На счету перевыпущенной карты было минус 411 тысяч рублей

Женщина забила тревогу, обратилась в банк, в полицию. И тут выяснилось, что деньги были списаны за отель в... Ницце.

- Я вообще ничего не могу понять. Я бронировала гостиницу на севере Италии, а получалось, будто я заплатила 400 тысяч рублей за номер в Ницце, в 300 километрах от Стрезы! Но во Франции я никогда в жизни не была. Мы связывались с отелем, там нам сообщили, что в номере жили какие-то «гости» - с русскими фамилиями. Мы требуем вернуть деньги за номер, который я не бронировала и в котором не жила, но отель отказывается. Даже Booking ничего не может сделать.

Отель Марина почему-то "оплатила" во Франции - при этом там никогда не была

Марина уверена, что стала жертвой мошенников. Но как это все провернули - для нее по-прежнему загадка.

- Я являюсь клиентом VIP-офиса Сбербанка, но даже там мне ничего не могут толком объяснить. Говорят так: когда с вашей карты списывали 1 евро, вы эту операцию не опротестовали. А дальше мы просто выполнили обязательство по вам...

Стоит отметить, что карта - кредитная. То есть, с этих 400 тысяч женщина теперь должна ежемесячно выплачивать еще и около 40% годовых.

Девушка подозревает, что стала жертвой мошенников

- Мы намерены подавать иск к банку, - заявила Марина.

Намечавшийся отпуск, похоже, окончательно испорчен.

В Сбербанке эту ситуацию пока не прокомментировали.